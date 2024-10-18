Буданов заявив про підготовку 11 тисяч солдатів КНДР до війни проти України

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов попередив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку до війни проти України на сході Росії.

Солдати КНДР будуть воювати проти України у лавах армії РФ

Згідно з даними очільника ГУР, північнокорейські військові мають бути готові до бойових дій з 1 листопада.

Окрім того, зазначається, що вони будуть використовуючи російську техніку та боєприпаси.

Кирило Буданов попередив, що перший підрозділ із 2600 солдатів влада РФ направить у Курську область.

Що стосується подальших планів переміщення решти північнокорейських військ інформація поки відсутня.

У нас зараз немає повної картини, — пояснив шеф української розвідки. Поширити

КНДР посилює свою участь у війні РФ проти України

Ще 8 жовтня влада Південної Кореї публічно попередила, що режим Кім Чен Ина, з високою ймовірністю, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну, щоб вона воювала на боці країни-агресорки РФ.

Згодом американський Інститут вивчення війни заявив, що кілька тисяч солдатів КНДР проходять підготовку в РФ, їх можуть перекинути в Україну.

13 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил.

На цьому тлі він попросив союзників посилити підтримку України.

14 жовтня у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.

16 жовтня Зеленський додав, що Північна Корея постачає Росії також людей, які мають працювати на російських заводах.

За словами українського лідера, диктатор Путін планує залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.