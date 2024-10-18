Первые 1,5 тыс солдат из КНДР уже попали в Россию

18 октября разведывательное агентство Южной Кореи подтвердило, что Северная Корея решила направить около 10 тыс военных для поддержки России в ее войне против Украины и уже начала развертывание подразделений.

КНДР направила в Россию 1,5 тыс солдат

Подтверждение Национальной разведывательной службы (NIS) поступило после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание по безопасности на фоне растущих предположений о том, что Северная Корея может предоставлять своих солдат для борьбы с Россией в Украине.

После встречи NIS заявила, что подтвердила "начало прямого участия Северной Кореи" в войне в Украине после того, как узнала, что войска с Севера были переброшены на транспортные корабли ВМС России.

NIS также сообщила, что подтвердила, что Пхеньян начал транспортировать свои войска специального назначения в Россию с 8 по 13 октября.

По данным NIS, около 1500 северокорейских солдат были транспортированы во время первого этапа с помощью четырех десантных кораблей-амфибий и трех эскортных судов, принадлежащих России.

Военные КНДР

Эти войска были переброшены из районов близ северных городов Чонджин, Хамхунг и Мусудан во Владивосток. NIS сообщила, что ожидает, что в скором времени состоится второй этап транспортировки. Поделиться

Источник в разведке Сеула сообщил, что ожидается, что Северная Корея привлечет к войне в Украине общее количество 12 тыс. военных, в том числе из самых элитных воинских частей страны.

Северокорейские войска, дислоцированные в России, были дислоцированы в разных местах на Дальнем Востоке, включая Владивосток, Уссурийск, Хабаровск и Благовещенск, где они сейчас интегрированы с русскими воинскими частями.

По данным сеульского разведывательного агентства, им выдали русскую военную форму и оружие. Кроме того, также были предоставлены фальшивые удостоверения, выдававшие их за местных жителей, очевидно, чтобы скрыть их участие, выдавая их за часть российских войск.

Ожидается, что по завершении адаптационной подготовки их отправят на передовую, по словам представителей NIS. Поделиться

Офис президента Сеула заявил, что Южная Корея с самого начала внимательно следила за перемещением войск Северной Кореи в Россию в координации со своими союзниками, и продолжит следить за ситуацией и будет принимать все необходимые меры для опережения.

Развертывание Северной Кореи сигнализирует о серьезном развитии военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, кроме подозреваемой торговли оружием, которое уже критикует международное сообщество.

Солдаты КНДР

Солдаты КНДР будут воевать за Россию против Украины: что известно

Москва и Пхеньян недавно наладили более тесные отношения, а президент Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали новый договор о партнерстве, включающий положения о взаимной обороне, во время их саммита в Пхеньяне в июне.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский процитировал отчеты украинской разведки, согласно которым северокорейский персонал уже размещен на оккупированных Россией украинских территориях, а дополнительные 10 тыс. военных готовятся присоединиться к борьбе. Поделиться

Зеленский предположил, что Россия полагается на силы Северной Кореи, чтобы компенсировать свои значительные потери войск, поскольку многие молодые россияне стремятся избежать призыва.

После объявления NIS генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что организация поддерживает «тесный контакт со всеми нашими партнерами, в частности с Республикой Корея», по развитию отношений между Северной Кореей и Россией, но подчеркнул, что Организация Североатлантического договора нуждалась в дополнительном подтверждении , чтобы сделать вывод.

В своем ответе по запросу информационного агентства Yonhap Рютте подчеркнул, что Северная Корея помогает разжигать агрессию России против Украины, даже если она физически не была на поле боя, помогая Москве.

Представитель ЕС Питер Стано заявил, что продолжение военной поддержки со стороны КНДР агрессивной войны России против Украины будет встречено соответствующим ответом.

Согласно данным главы ГУР Кирилла Буданова, северокорейские военные должны быть готовы к боевым действиям с 1 ноября.

Кроме того, отмечается, что они будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Кирилл Буданов предупредил, что первое подразделение из 2600 солдат власти РФ направят в Курскую область. Поделиться

Что касается дальнейших планов перемещения остальных северокорейских войск, информация пока отсутствует.