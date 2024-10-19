КНДР снова угрожает Южной Корее войной. Что произошло

В КНДР заявили, что якобы обнаружили беспилотник Южной Кореи с ящиком листовок в районе Пхеньяна. Северная Корея пригрозила соседней стране войной.
Главные тезисы
- Северная Корея угрожает Южной войной из-за якобы обнаружения провокационного беспилотника на своей территории.
- Конфликт между КНДР и Южной Кореей может повлечь серьезные последствия для региона и вызвать международное волнение.
- Северная Корея выразила намерение поддержать Россию в войне против Украины, что вызывает беспокойство по международной безопасности.
КНДР ищет повод начать войну против Южной Кореи
Представитель Минобороны КНДР заявил, что еще 13 октября в районе Пхеньяна якобы были обнаружены обломки беспилотника, похожего на летательный аппарат, который Южная Корея продемонстрировала на параде в честь дня вооруженных сил.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
КНДР заявила, что приняла решение о сохранении состояния полной боевой готовности артиллерийских соединений и частей у границы.
Северная Корея нагло предупредила, что повторное нарушение территориальных наземных, воздушных и водных границ КНДР будет расценено как "серьезная военная провокация против суверенитета" и пригрозила объявлением войны.
КНДР направила в Россию 1,5 тыс солдат
18 октября разведывательное агентство Южной Кореи подтвердило, что Северная Корея решила направить около 10 тыс. военных для поддержки России в ее войне против Украины и уже начала развертывание подразделений.
Подтверждение Национальной разведывательной службы (NIS) поступило после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание по безопасности на фоне растущих предположений о том, что Северная Корея может предоставлять своих солдат для борьбы с Россией в Украине.
После встречи NIS заявила, что подтвердила "начало прямого участия Северной Кореи" в войне в Украине после того, как узнала, что войска с Севера были переброшены на транспортные корабли ВМС России.
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