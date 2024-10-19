КНДР снова угрожает Южной Корее войной. Что произошло

В КНДР заявили, что якобы обнаружили беспилотник Южной Кореи с ящиком листовок в районе Пхеньяна. Северная Корея пригрозила соседней стране войной.

КНДР ищет повод начать войну против Южной Кореи

Представитель Минобороны КНДР заявил, что еще 13 октября в районе Пхеньяна якобы были обнаружены обломки беспилотника, похожего на летательный аппарат, который Южная Корея продемонстрировала на параде в честь дня вооруженных сил.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В Северной Корее утверждают, что это якобы "решающее вещественное доказательство" того, что Южная Корея совершила провокацию. КНДР уверяет, что провела техническую экспертизу обнаруженного беспилотника и пришла к выводу, что это малоразмерный беспилотник дистанционной разведки, принадлежащий южнокорейским военным. Поделиться

КНДР заявила, что приняла решение о сохранении состояния полной боевой готовности артиллерийских соединений и частей у границы.

Северная Корея нагло предупредила, что повторное нарушение территориальных наземных, воздушных и водных границ КНДР будет расценено как "серьезная военная провокация против суверенитета" и пригрозила объявлением войны.

КНДР направила в Россию 1,5 тыс солдат

18 октября разведывательное агентство Южной Кореи подтвердило, что Северная Корея решила направить около 10 тыс. военных для поддержки России в ее войне против Украины и уже начала развертывание подразделений.

Подтверждение Национальной разведывательной службы (NIS) поступило после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание по безопасности на фоне растущих предположений о том, что Северная Корея может предоставлять своих солдат для борьбы с Россией в Украине.