Южная Корея может передать Украине оружие из-за отправки солдат КНДР в Россию

Южная Корея заявила о намерении принять "поэтапные меры" в ответ на усиление военного сотрудничества между КНДР и Россией. В частности, обсуждается возможность поставки Украине как наступательных, так и оборонных вооружений.

Южная Корея может поставить Украине наступательные вооружения

Об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хэ после брифинга, созванного советником по национальной безопасности Шин Вон Сиком, где обсуждалась отправка северокорейских войск в Россию.

Президентский Совет национальной безопасности провел заседание после того, как Национальная разведывательная служба сообщила, что Северная Корея решила направить около 12 000 военных для поддержки России, из которых 1 500 уже развернуто на Дальнем Востоке РФ.

Совет отметил, что это представляет "серьезную угрозу безопасности" как для Южной Кореи, так и для международного сообщества, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН по запрету военного сотрудничества с КНДР.

Ким Тэ Хе подчеркнул, что в случае продолжения этого сотрудничества, Южная Корея вместе с международными партнерами будет принимать решительные меры.

Среди возможных сценариев — отправка в Украину оружия для обороны и наступления.

Солдаты КНДР пытались скрыться с позиций на Курщине

Как сообщили источники в украинской разведке, около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полсотней российских окупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих ВС РФ по использованию воздушных шаров в военных целях. Вместо этого русские военнослужащие обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой «СВО».

После окончания курса обучения, военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний дальнейших планов и намерений.

14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ.

Через двое суток, 16 октября исчезнувшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами. Расстояние от места побега составляло около 60 километров.