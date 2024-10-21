РФ может задействовать военных КНДР для штурмов. Они хотели сбежать с позиций на Курщине

18 северокорейских военных, попытавшихся скрыться с позиций российских войск в Курской области, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области. Об этом сообщили источники в украинской разведке.
Главные тезисы
- Задержаны 18 северокорейских военных, пытавшихся скрыться с позиций российских войск в Курской области.
- Северокорейцы переброшены для дальнейшего задействования в штурмовых действиях в Курщине.
- Подтверждено участие Северной Кореи в войне в Украине, с переброской солдат в Россию на кораблях ВМС России.
- Россия планирует задействовать до 11 тысяч военных КНДР для участия в конфликте в Украине.
- Первый кадровый состав из 2600 солдат КНДР отправится в Курскую область, а судьба остальных пока неизвестна.
Солдаты КНДР пытались скрыться с позиций на Курщине
Как сообщили источники в украинской разведке, около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полсотней российских окупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.
Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих ВС РФ по использованию воздушных шаров в военных целях. Вместо этого русские военнослужащие обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой «СВО».
После окончания курса обучения, военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний дальнейших планов и намерений.
14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ.
Через двое суток, 16 октября исчезнувшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами. Расстояние от места побега составляло около 60 километров.
КНДР направила в Россию 1,5 тыс солдат
Подтверждение Национальной разведывательной службы (NIS) последовало после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне растущих предположений о том, что Северная Корея может предоставлять своих солдат для борьбы с Россией в Украине.
После встречи NIS заявила, что подтвердила "начало прямого участия Северной Кореи" в войне в Украине после того, как узнала, что войска с Севера были переброшены на транспортные корабли ВМС России.
NIS также сообщила, что подтвердила, что Пхеньян начал транспортировать свои войска специального назначения в Россию с 8 по 13 октября.
По данным NIS, около 1500 северокорейских солдат были транспортированы во время первого этапа с помощью четырех десантных кораблей-амфибий и трех эскортных судов, принадлежащих России.
Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что к 1 ноября 2024 около 11 тысяч военных КНДР будут готовы воевать в Украине. По его словам, первый кадровый состав из 2600 солдат КНДР отправится в Курскую область. Куда отправят остальные — пока не ясно.
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