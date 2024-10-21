РФ может задействовать военных КНДР для штурмов. Они хотели сбежать с позиций на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

РФ может задействовать военных КНДР для штурмов. Они хотели сбежать с позиций на Курщине

РФ может задействовать военных КНДР для штурмов. Они хотели сбежать с позиций на Курщине
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

18 северокорейских военных, попытавшихся скрыться с позиций российских войск в Курской области, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области. Об этом сообщили источники в украинской разведке.

Главные тезисы

  • Задержаны 18 северокорейских военных, пытавшихся скрыться с позиций российских войск в Курской области.
  • Северокорейцы переброшены для дальнейшего задействования в штурмовых действиях в Курщине.
  • Подтверждено участие Северной Кореи в войне в Украине, с переброской солдат в Россию на кораблях ВМС России.
  • Россия планирует задействовать до 11 тысяч военных КНДР для участия в конфликте в Украине.
  • Первый кадровый состав из 2600 солдат КНДР отправится в Курскую область, а судьба остальных пока неизвестна.

Солдаты КНДР пытались скрыться с позиций на Курщине

Как сообщили источники в украинской разведке, около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полсотней российских окупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих ВС РФ по использованию воздушных шаров в военных целях. Вместо этого русские военнослужащие обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой «СВО».

После окончания курса обучения, военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний дальнейших планов и намерений.

14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ.

Через двое суток, 16 октября исчезнувшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами. Расстояние от места побега составляло около 60 километров.

В настоящее время все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены во Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях в Курщине, — сообщают источники.

КНДР направила в Россию 1,5 тыс солдат

Подтверждение Национальной разведывательной службы (NIS) последовало после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне растущих предположений о том, что Северная Корея может предоставлять своих солдат для борьбы с Россией в Украине.

После встречи NIS заявила, что подтвердила "начало прямого участия Северной Кореи" в войне в Украине после того, как узнала, что войска с Севера были переброшены на транспортные корабли ВМС России.

NIS также сообщила, что подтвердила, что Пхеньян начал транспортировать свои войска специального назначения в Россию с 8 по 13 октября.

По данным NIS, около 1500 северокорейских солдат были транспортированы во время первого этапа с помощью четырех десантных кораблей-амфибий и трех эскортных судов, принадлежащих России.

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что к 1 ноября 2024 около 11 тысяч военных КНДР будут готовы воевать в Украине. По его словам, первый кадровый состав из 2600 солдат КНДР отправится в Курскую область. Куда отправят остальные — пока не ясно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Изменят ли солдаты КНДР ситуацию на фронте ― прогноз разведки Эстонии
армия КНДР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР снова угрожает Южной Корее войной. Что произошло
Ким
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Спутник зафиксировал перемещение солдат КНДР в Россию — фото
Спутник зафиксировал перемещение солдат КНДР в Россию — фото

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?