РФ может задействовать военных КНДР для штурмов. Они хотели сбежать с позиций на Курщине

18 северокорейских военных, попытавшихся скрыться с позиций российских войск в Курской области, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области. Об этом сообщили источники в украинской разведке.

Солдаты КНДР пытались скрыться с позиций на Курщине

Как сообщили источники в украинской разведке, около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полсотней российских окупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих ВС РФ по использованию воздушных шаров в военных целях. Вместо этого русские военнослужащие обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой «СВО».

После окончания курса обучения, военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний дальнейших планов и намерений.

14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ.

Через двое суток, 16 октября исчезнувшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами. Расстояние от места побега составляло около 60 километров.

В настоящее время все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены во Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях в Курщине, — сообщают источники. Поделиться

КНДР направила в Россию 1,5 тыс солдат

Подтверждение Национальной разведывательной службы (NIS) последовало после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне растущих предположений о том, что Северная Корея может предоставлять своих солдат для борьбы с Россией в Украине.

После встречи NIS заявила, что подтвердила "начало прямого участия Северной Кореи" в войне в Украине после того, как узнала, что войска с Севера были переброшены на транспортные корабли ВМС России.

NIS также сообщила, что подтвердила, что Пхеньян начал транспортировать свои войска специального назначения в Россию с 8 по 13 октября.

По данным NIS, около 1500 северокорейских солдат были транспортированы во время первого этапа с помощью четырех десантных кораблей-амфибий и трех эскортных судов, принадлежащих России.