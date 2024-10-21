РФ може задіяти військових КНДР для штурмів. Вони хотіли втекти з позицій на Курщині

18 північнокорейських військових, які спробували втекти з позицій російських військ у Курській області, були затримані росіянами в Комарчинському районі Брянської області. Про це online.ua повідомили джерела в українській розвідці.

Солдати КНДР намагалися втекти з позицій на Курщині

Як повідомили джерела в українській розвідці, близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею російських окупантів перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.

Встановлено, що північнокорейці здійснювали навчання військовослужбовців ЗС РФ з використання повітряних куль у військових цілях. Натомість російськісвійськовослужбовці навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду так званої «СВО».

Після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів.

14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування ЗС РФ.

За дві доби, 16 жовтня зниклі з позицій військовослужбовці були знайдені та затримані російськими окупантами. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів

Наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі переміщені у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на Курщині, — повідомляють джерела. Поширити

КНДР надіслала до Росії 1,5 тис солдатів

Підтвердження Національної розвідувальної служби (NIS) надійшло після того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду з питань безпеки на тлі зростаючих припущень про те, що Північна Корея може надавати своїх солдатів для боротьби з Росією в Україні.

Після зустрічі NIS заявила, що підтвердила «початок прямої участі Північної Кореї» у війні в Україні після того, як дізналася, що війська з Півночі були перекинуті на транспортні кораблі ВМС Росії.

NIS також повідомила, що підтвердила, що Пхеньян почав транспортувати свої війська спеціального призначення до Росії з 8 по 13 жовтня.

За даними NIS, приблизно 1500 північнокорейських солдатів було транспортовано під час першого етапу за допомогою чотирьох десантних кораблів-амфібій і трьох ескортних суден, що належать Росії.