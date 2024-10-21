РФ може задіяти військових КНДР для штурмів. Вони хотіли втекти з позицій на Курщині

18 північнокорейських військових, які спробували втекти з позицій російських військ у Курській області, були затримані росіянами в Комарчинському районі Брянської області. Про це online.ua повідомили джерела в українській розвідці.
Головні тези:
- Група північнокорейських військових намагалася втекти з позицій у Курській області, але була затримана росіянами в Брянській області.
- Після наради з безпеки в Південній Кореї підтверджено надходження північнокорейських солдатів до Росії для участі у військових діях на українській території.
- Національна розвідувальна служба підтвердила швидке транспортування близько 1,5 тисячі солдатів КНДР до Росії для бойових дій.
- Голова ГУР МО повідомив про готовність понад 11 тисяч військовиків КНДР вступити в бойовий шлях до листопада 2024 року.
Солдати КНДР намагалися втекти з позицій на Курщині
Як повідомили джерела в українській розвідці, близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею російських окупантів перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.
Встановлено, що північнокорейці здійснювали навчання військовослужбовців ЗС РФ з використання повітряних куль у військових цілях. Натомість російськісвійськовослужбовці навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду так званої «СВО».
Після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів.
14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування ЗС РФ.
За дві доби, 16 жовтня зниклі з позицій військовослужбовці були знайдені та затримані російськими окупантами. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів
КНДР надіслала до Росії 1,5 тис солдатів
Підтвердження Національної розвідувальної служби (NIS) надійшло після того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду з питань безпеки на тлі зростаючих припущень про те, що Північна Корея може надавати своїх солдатів для боротьби з Росією в Україні.
Після зустрічі NIS заявила, що підтвердила «початок прямої участі Північної Кореї» у війні в Україні після того, як дізналася, що війська з Півночі були перекинуті на транспортні кораблі ВМС Росії.
NIS також повідомила, що підтвердила, що Пхеньян почав транспортувати свої війська спеціального призначення до Росії з 8 по 13 жовтня.
За даними NIS, приблизно 1500 північнокорейських солдатів було транспортовано під час першого етапу за допомогою чотирьох десантних кораблів-амфібій і трьох ескортних суден, що належать Росії.
Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що до 1 листопада 2024 року близько 11 тисяч військових КНДР будуть готові воювати в Україні. За його словами, перший кадровий склад із 2 600 солдатів КНДР вирушить до Курської області. Куди відправлять решту — поки не зрозуміло.
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