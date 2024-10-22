Південна Корея може передати Україні зброю через відправку солдатів КНДР до Росії

Південна Корея заявила про намір вжити "поетапних заходів" у відповідь на посилення військового співробітництва між КНДР та Росією. Зокрема обговорюється можливість постачання Україні як наступальних, так і оборонних озброєнь.

Південна Корея може поставити Україні наступальні озброєння

Про це заявив заступник радника з національної безпеки Кім Те Хе після брифінгу, скликаного радником з національної безпеки Шин Вон Сіком, де обговорювалася відправка північнокорейських військ до Росії.

Президентська Рада національної безпеки провела засідання після того, як Національна розвідувальна служба повідомила, що Північна Корея вирішила направити близько 12 000 військових для підтримки Росії, з яких 1 500 вже розгорнуто на Далекому Сході РФ.

Рада зазначила, що це становить "серйозну загрозу безпеці" як для Південної Кореї, так і для міжнародної спільноти, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН щодо заборони військової співпраці з КНДР.

Кім Те Хе підкреслив, що у разі продовження цього співробітництва, Південна Корея разом з міжнародними партнерами вживатиме рішучих заходів.

Серед можливих сценаріїв — відправка до України зброї для оборони та наступу.

Солдати КНДР намагалися втекти з позицій на Курщині

Як повідомили джерела в українській розвідці, близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею російських окупантів перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.

Встановлено, що північнокорейці здійснювали навчання військовослужбовців ЗС РФ з використання повітряних куль у військових цілях. Натомість російськісвійськовослужбовці навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду так званої «СВО».

Після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів.

14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування ЗС РФ.

За дві доби, 16 жовтня зниклі з позицій військовослужбовці були знайдені та затримані російськими окупантами. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів