Армия РФ станет сильнее. Генерал НАТО озвучил важное предупреждение

По убеждению командующего силами НАТО в Европе, генерала Кристофера Каволи, российская армия станет сильнее после завершения войны, даже если Украина сможет ее разгромить.
Главные тезисы
- Топгенерал указал на необходимость совершенствования оборонных планов НАТО.
- Федеральная разведывательная служба Германии и польский лидер предупреждают о возможной атаке РФ на НАТО в ближайшие годы.
- Предполагается, что Россия может иметь достаточный военный потенциал для нападения на НАТО уже к 2027 году.
НАТО не имеет права недооценивать угрозу со стороны РФ
Как считает Каволи, российские силы станут еще более опасными для членов блока, хотя и потеряют огромное количество личного состава и техники.
Топгенерал НАТО призвал Альянс не питать иллюзий по поводу того, что Россия не сможет ни на кого напасть после поражения в войне.
Он отметил, что многолетние боевые действия приводят к тому, что ВС РФ постепенно усовершенствуются и осознают, как можно использовать опыт войны в будущем.
На этом фоне Кавали призвал НАТО начать готовиться к возможному вторжению страны-агрессорки.
Война РФ против НАТО все же возможна
По убеждению Каволи, новые оборонные планы блока и дополнительные требования к отдельным союзникам Альянса, вытекающие из них, должны быть реализованы быстро.
Как уже упоминалось ранее, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль озвучил предупреждение, что страна-агрессорка РФ будет способна атаковать территорию НАТО в течение ближайших шести лет.
Что касается прогноза польского лидера Анджея Дуды, то он считает, что Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.
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