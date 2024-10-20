Армия РФ станет сильнее. Генерал НАТО озвучил важное предупреждение
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ станет сильнее. Генерал НАТО озвучил важное предупреждение

НАТО не имеет права недооценивать угрозу со стороны РФ
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По убеждению командующего силами НАТО в Европе, генерала Кристофера Каволи, российская армия станет сильнее после завершения войны, даже если Украина сможет ее разгромить.

Главные тезисы

  • Топгенерал указал на необходимость совершенствования оборонных планов НАТО.
  • Федеральная разведывательная служба Германии и польский лидер предупреждают о возможной атаке РФ на НАТО в ближайшие годы.
  • Предполагается, что Россия может иметь достаточный военный потенциал для нападения на НАТО уже к 2027 году.

НАТО не имеет права недооценивать угрозу со стороны РФ

Как считает Каволи, российские силы станут еще более опасными для членов блока, хотя и потеряют огромное количество личного состава и техники.

В конце войны против Украины, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня, — подчеркнул он.

Топгенерал НАТО призвал Альянс не питать иллюзий по поводу того, что Россия не сможет ни на кого напасть после поражения в войне.

Он отметил, что многолетние боевые действия приводят к тому, что ВС РФ постепенно усовершенствуются и осознают, как можно использовать опыт войны в будущем.

На этом фоне Кавали призвал НАТО начать готовиться к возможному вторжению страны-агрессорки.

Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут ей противостоять, — добавил американский генерал.

Война РФ против НАТО все же возможна

По убеждению Каволи, новые оборонные планы блока и дополнительные требования к отдельным союзникам Альянса, вытекающие из них, должны быть реализованы быстро.

Когда я говорю быстро, я имею в виду, что мы должны быть быстрее россиян, — объяснил топгенерал.

Как уже упоминалось ранее, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль озвучил предупреждение, что страна-агрессорка РФ будет способна атаковать территорию НАТО в течение ближайших шести лет.

Что касается прогноза польского лидера Анджея Дуды, то он считает, что Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.

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