Армия РФ станет сильнее. Генерал НАТО озвучил важное предупреждение

По убеждению командующего силами НАТО в Европе, генерала Кристофера Каволи, российская армия станет сильнее после завершения войны, даже если Украина сможет ее разгромить.

НАТО не имеет права недооценивать угрозу со стороны РФ

Как считает Каволи, российские силы станут еще более опасными для членов блока, хотя и потеряют огромное количество личного состава и техники.

В конце войны против Украины, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня, — подчеркнул он. Поделиться

Топгенерал НАТО призвал Альянс не питать иллюзий по поводу того, что Россия не сможет ни на кого напасть после поражения в войне.

Он отметил, что многолетние боевые действия приводят к тому, что ВС РФ постепенно усовершенствуются и осознают, как можно использовать опыт войны в будущем.

На этом фоне Кавали призвал НАТО начать готовиться к возможному вторжению страны-агрессорки.

Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут ей противостоять, — добавил американский генерал. Поделиться

Война РФ против НАТО все же возможна

По убеждению Каволи, новые оборонные планы блока и дополнительные требования к отдельным союзникам Альянса, вытекающие из них, должны быть реализованы быстро.

Когда я говорю быстро, я имею в виду, что мы должны быть быстрее россиян, — объяснил топгенерал. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль озвучил предупреждение, что страна-агрессорка РФ будет способна атаковать территорию НАТО в течение ближайших шести лет.