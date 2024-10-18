Вступление Украины в НАТО. Белый дом выступил с важным уточнением

Команда американского лидера Джо Байдена заявила, что пока среди членов НАТО нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашения. Несмотря на это, Вашингтон планирует добиться от других союзников "такой же срочности и вклада" в помощь Украине, как у Соединенных Штатов.
Главные тезисы
- Важный вопрос заключается в разработке тактики продолжения пути Украины в НАТО и достижении консенсуса среди союзников.
- Сейчас обсуждаются различные аспекты украинского Плана победы, в частности вопросы полезных ископаемых.
- Белый дом указывает на необходимость быстрых действий для обеспечения победы Украины.
США пытаются разработать четкую тактику относительно Украины
Официальный представитель Белого дома напомнил о том, что во время саммита НАТО все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству в блоке.
По его словам, один из ключевых вопросов заключается в тактике того, как правильно продолжить этот путь и как достичь консенсуса по поводу следующих важных решений и действий.
Американские власти подчеркнули, что "президент Байден хочет, чтобы Украина победила и обеспечит эти усилия надлежащими ресурсами".
В центре внимания США — План победы Украины
По словам представителя команды Байдена, сейчас продолжаются активные дискуссии касательно разных пунктов украинского Плана победы.
Кроме того, не останавливается работа над вопросом, касающимся полезных ископаемых, однако он не раскрыл подробности.
Представитель Белого дома обратил внимание на то, что "на карту поставлено очень много".
В Белом доме отмечают, что время не на стороне Путина, поэтому Украина должна этим воспользоваться.
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