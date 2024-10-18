Вступление Украины в НАТО. Белый дом выступил с важным уточнением
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Вступление Украины в НАТО. Белый дом выступил с важным уточнением

The White House
Байден
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Команда американского лидера Джо Байдена заявила, что пока среди членов НАТО нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашения. Несмотря на это, Вашингтон планирует добиться от других союзников "такой же срочности и вклада" в помощь Украине, как у Соединенных Штатов.

Главные тезисы

  • Важный вопрос заключается в разработке тактики продолжения пути Украины в НАТО и достижении консенсуса среди союзников.
  • Сейчас обсуждаются различные аспекты украинского Плана победы, в частности вопросы полезных ископаемых.
  • Белый дом указывает на необходимость быстрых действий для обеспечения победы Украины.

США пытаются разработать четкую тактику относительно Украины

Официальный представитель Белого дома напомнил о том, что во время саммита НАТО все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству в блоке.

По его словам, один из ключевых вопросов заключается в тактике того, как правильно продолжить этот путь и как достичь консенсуса по поводу следующих важных решений и действий.

Американские власти подчеркнули, что "президент Байден хочет, чтобы Украина победила и обеспечит эти усилия надлежащими ресурсами".

Именно поэтому президент призвал к встрече на уровне лидеров оборонной контактной группы с Украиной или так называемого Рамштайнского саммита — и эта встреча состоится в ближайшее время — для того, чтобы вызвать такую же срочность и вклад со стороны некоторых наших союзников и партнеров, чтобы мы могли продолжать это делать, — заявил представитель Белого дома.

В центре внимания США — План победы Украины

По словам представителя команды Байдена, сейчас продолжаются активные дискуссии касательно разных пунктов украинского Плана победы.

Кроме того, не останавливается работа над вопросом, касающимся полезных ископаемых, однако он не раскрыл подробности.

Представитель Белого дома обратил внимание на то, что "на карту поставлено очень много".

Неотложность момента, безусловно, осознается, и именно поэтому президент возглавляет эти усилия, чтобы обеспечить Украину необходимым оборудованием и, откровенно говоря, серьезно отнестись ко всем элементам, предлагаемым украинцами, и работать с ними над стратегией для обеспечения их победы в этой войне, — добавил он.

В Белом доме отмечают, что время не на стороне Путина, поэтому Украина должна этим воспользоваться.

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