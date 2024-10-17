Когда Украина станет членом НАТО — Рютте озвучил новые термины

17 октября Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина в будущем присоединится к Альянсу. В частности, она станет 33-м или 34-м членом НАТО.
Главные тезисы
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО, возможно, в качестве 33-го или 34-го государства.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на скорое приглашение присоединиться к НАТО в течение нескольких месяцев.
- Существует поддержка со стороны НАТО для обеспечения Украине сильной позиции на переговорах с Россией по прекращению войны.
- Несмотря на планы присоединения к НАТО, пока не речь идет о полноценном членстве Украины в Альянсе.
Украина присоединится к НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина обязательно станет членом Североатлантического союза в будущем.
По его словам, сейчас похоже, что Украина станет 33-м членом НАТО, хотя он не исключил возможности, что другая страна может присоединиться раньше, и Украина станет 34-й.
Рютте также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский может рассчитывать на постоянную поддержку Альянса, чтобы обеспечить Украине сильную позицию на возможных переговорах с Россией по прекращению войны.
Когда Украину могут пригласить в НАТО
Глава государства Владимир Зеленский рассчитывает на то, что Украина получит приглашение присоединиться к НАТО в течение нескольких месяцев.
16 октября Владимир Зеленский представил в парламенте План победы Украины, состоящий из 5 основных пунктов и 3 тайных приложений.
После этого он провел встречи с главами фракций и групп в Верховной Раде. В ходе них обсуждали План победы, международную поддержку и привлечение Россией КНДР в войну против Украины.
В ходе этих встреч Зеленский выразил надежду получить приглашение в НАТО в течение нескольких месяцев.
Несмотря на это, что важно понимать, о полноценном членстве пока речь не идет.
По словам Владимира Зеленского, солдаты Северной Кореи уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Кроме того, существует риск прибытия еще нескольких тысяч военных КНДР в ближайшее время.
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