Когда Украина станет членом НАТО — Рютте озвучил новые термины
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Украина станет членом НАТО — Рютте озвучил новые термины

Когда Украина станет членом НАТО — Рютте озвучил новые термины
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Источник:  Bloomberg

17 октября Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина в будущем присоединится к Альянсу. В частности, она станет 33-м или 34-м членом НАТО.

Главные тезисы

  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО, возможно, в качестве 33-го или 34-го государства.
  • Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на скорое приглашение присоединиться к НАТО в течение нескольких месяцев.
  • Существует поддержка со стороны НАТО для обеспечения Украине сильной позиции на переговорах с Россией по прекращению войны.
  • Несмотря на планы присоединения к НАТО, пока не речь идет о полноценном членстве Украины в Альянсе.

Украина присоединится к НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина обязательно станет членом Североатлантического союза в будущем.

Мы приняли решение в Вашингтоне о том, что Украина присоединится к НАТО. Вопрос только в терминах, — отметил он в разговоре с журналистами.

По его словам, сейчас похоже, что Украина станет 33-м членом НАТО, хотя он не исключил возможности, что другая страна может присоединиться раньше, и Украина станет 34-й.

Так что если есть конкретный вопрос: когда?, я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО

Рютте также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский может рассчитывать на постоянную поддержку Альянса, чтобы обеспечить Украине сильную позицию на возможных переговорах с Россией по прекращению войны.

Когда Украину могут пригласить в НАТО

Глава государства Владимир Зеленский рассчитывает на то, что Украина получит приглашение присоединиться к НАТО в течение нескольких месяцев.

16 октября Владимир Зеленский представил в парламенте План победы Украины, состоящий из 5 основных пунктов и 3 тайных приложений.

После этого он провел встречи с главами фракций и групп в Верховной Раде. В ходе них обсуждали План победы, международную поддержку и привлечение Россией КНДР в войну против Украины.

В ходе этих встреч Зеленский выразил надежду получить приглашение в НАТО в течение нескольких месяцев.

Несмотря на это, что важно понимать, о полноценном членстве пока речь не идет.

По словам Владимира Зеленского, солдаты Северной Кореи уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Кроме того, существует риск прибытия еще нескольких тысяч военных КНДР в ближайшее время.

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