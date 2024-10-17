Коли Україна стане членом НАТО — Рютте озвучив нові терміни

17 жовтня Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається в майбутньому до Альянсу. Зокрема вона стане 33-м чи 34-м членом НАТО.

Україна приєднається до НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна обов'язково стане членом Альянсу в майбутньому.

Ми ухвалили рішення у Вашингтоні, що Україна приєднається до НАТО. Питання лише у термінах, — зазначив він у розмові з журналістами. Поширити

За його словами, зараз виглядає так, що Україна стане 33-м членом НАТО, хоча він не виключив можливості, що інша країна може приєднатися раніше, і Україна стане 34-ю.

Тож якщо є конкретне питання: “коли?”, я не можу дати на нього відповідь зараз, на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО. Марк Рютте Генеральний секретар НАТО

Рютте також наголосив, що президент Володимир Зеленський може розраховувати на постійну підтримку Альянсу, щоб забезпечити Україні сильну позицію на можливих переговорах з Росією щодо припинення війни.

Коли Україну можуть запросити в НАТО

Глава держави Володимир Зеленський розраховує на те, що Україна отримає запрошення приєднатися до НАТО протягом наступних кількох місяців.

16 жовтня Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги, України, який складається з 5 основних пунктів і 3 таємних додатків.

Після цього він провів зустрічі з главами фракцій і груп у Верховній Раді. Під час них обговорювали План перемоги, міжнародну підтримку та залучення Росією КНДР у війну проти України.

Під час цих зустрічей Зеленський висловив сподівання отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців.

Попри це, що важливо розуміти, про повноцінне членство поки не йдеться.

За словами Володимира Зеленського, солдати Північної Кореї вже беруть участь у боях на Курській ділянці фронту. Окрім того, існує ризик прибуття ще кількох тисяч військових КНДР найближчим часом.