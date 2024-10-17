Коли Україна стане членом НАТО — Рютте озвучив нові терміни

17 жовтня Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається в майбутньому до Альянсу. Зокрема вона стане 33-м чи 34-м членом НАТО.
Головні тези:
- Україна обов'язково стане членом НАТО в майбутньому, зазначив Марк Рютте, Генсек НАТО.
- Згідно з висловленими прогнозами, Україна може стати 33-м або 34-м членом НАТО.
- Зеленський розраховує отримати запрошення до НАТО протягом кількох місяців.
- Згідно з Планом перемоги, Україна активно працює над підвищенням своєї позиції на міжнародній арені для приєднання до НАТО.
- Попри наміри приєднатися до Альянсу, наразі немає розмов про повноцінне членство України у НАТО.
Україна приєднається до НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна обов'язково стане членом Альянсу в майбутньому.
За його словами, зараз виглядає так, що Україна стане 33-м членом НАТО, хоча він не виключив можливості, що інша країна може приєднатися раніше, і Україна стане 34-ю.
Рютте також наголосив, що президент Володимир Зеленський може розраховувати на постійну підтримку Альянсу, щоб забезпечити Україні сильну позицію на можливих переговорах з Росією щодо припинення війни.
Коли Україну можуть запросити в НАТО
Глава держави Володимир Зеленський розраховує на те, що Україна отримає запрошення приєднатися до НАТО протягом наступних кількох місяців.
16 жовтня Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги, України, який складається з 5 основних пунктів і 3 таємних додатків.
Після цього він провів зустрічі з главами фракцій і груп у Верховній Раді. Під час них обговорювали План перемоги, міжнародну підтримку та залучення Росією КНДР у війну проти України.
Під час цих зустрічей Зеленський висловив сподівання отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців.
Попри це, що важливо розуміти, про повноцінне членство поки не йдеться.
За словами Володимира Зеленського, солдати Північної Кореї вже беруть участь у боях на Курській ділянці фронту. Окрім того, існує ризик прибуття ще кількох тисяч військових КНДР найближчим часом.
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