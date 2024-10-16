Генсек НАТО озвучив чітку умову для початку переговорів України та РФ

За словами генсека НАТО Марка Рютте, стратегія блоку полягає у військовій допомозі Україні. Якщо настане етап, коли Київ вирішить розпочати переговори з Росією щодо закінчення війни – він зробить це з позиції сили.
Головні тези:
- НАТО не хоче, щоб Україна погоджувалася на переговори з ворогом, перебуваючи у слабкій позиції.
- Євросоюз зосередиться на фінансовій підтримці України та обговорить План перемоги на саміті ЄС.
Україна повинна знаходитися у сильній позиції у разі перемовин з Росією
Марк Рютте вкотре нагадав про те, що члени Альянсу роблять все можливе, щоб російський диктатор Володимир Путін не зміг добитися своїх цілей у війні проти України.
За словами генсека, Штати та інші країни надають значну допомогу Україні й все, що потрібно наразі зробити — це переконатися, що Україна може продовжувати опиратися агресії.
Що важливо розуміти, раніше колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернув увагу на те, що винятково Україна повинна вирішувати, чи погоджуватись на переговори з Росією, чи ні.
На його переконання, ключове завдання союзників Києва — продовжувати допомагати, щоб зробити Україну якомога сильнішою.
Україна буде у центрі переговорів на саміті ЄС
Очільник Європейської ради Шарль Мішель офіційно підтвердив, що Саміт ЄС сконцентрується на обговоренні ситуації в Україні.
Окрім того, вказано, що під час заходу виступить український лідер Володимир Зеленський з запропонованим ним "Планом перемоги України".
За його словами, цього разу члени блоку зосередяться на фінансовій підтримці України.
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