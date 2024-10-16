Генсек НАТО озвучив чітку умову для початку переговорів України та РФ

За словами генсека НАТО Марка Рютте, стратегія блоку полягає у військовій допомозі Україні. Якщо настане етап, коли Київ вирішить розпочати переговори з Росією щодо закінчення війни – він зробить це з позиції сили.

Україна повинна знаходитися у сильній позиції у разі перемовин з Росією

Марк Рютте вкотре нагадав про те, що члени Альянсу роблять все можливе, щоб російський диктатор Володимир Путін не зміг добитися своїх цілей у війні проти України.

За словами генсека, Штати та інші країни надають значну допомогу Україні й все, що потрібно наразі зробити — це переконатися, що Україна може продовжувати опиратися агресії.

І якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому кінець — він зробить це з позиції сили, — озвучив чітку вимогу Марк Рютте. Поширити

Що важливо розуміти, раніше колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернув увагу на те, що винятково Україна повинна вирішувати, чи погоджуватись на переговори з Росією, чи ні.

На його переконання, ключове завдання союзників Києва — продовжувати допомагати, щоб зробити Україну якомога сильнішою.

Україна буде у центрі переговорів на саміті ЄС

Очільник Європейської ради Шарль Мішель офіційно підтвердив, що Саміт ЄС сконцентрується на обговоренні ситуації в Україні.

Окрім того, вказано, що під час заходу виступить український лідер Володимир Зеленський з запропонованим ним "Планом перемоги України".

Україна буде центральною темою наших дискусій. Ми заслухаємо президента Зеленського про запропонований ним план перемоги та обговоримо наступні кроки для досягнення консенсусу навколо мирної ініціативи, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права, — мовиться в заяві Мішеля. Поширити

За його словами, цього разу члени блоку зосередяться на фінансовій підтримці України.