Коли Україну можуть запросити в НАТО — думка Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський розраховує на те, що Україна отримає запрошення приєднатися до НАТО протягом наступних кількох місяців.

Україна може стати ще ближчою до Альянсу

Як уже згадувалося раніше, 16 жовтня Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги, України, який складається з 5 основних пунктів і 3 таємних додатків.

Після цього він провів зустрічі з главами фракцій і груп у Верховній Раді. Під час них обговорювали План перемоги, міжнародну підтримку та залучення Росією КНДР у війну проти України.

У центрі уваги — основні тези виступу президента.

Під час цих зустрічей Зеленський висловив сподівання отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців.

Попри це, що важливо розуміти, про повноцінне членство поки не йдеться.

За словами Володимира Зеленського, солдати Північної Кореї вже беруть участь у боях на Курській ділянці фронту. Окрім того, існує ризик прибуття ще кількох тисяч військових КНДР найближчим часом.

Фіцо пригрозив заблокувати рух України в НАТО

За словами словацького лідера Роберта Фіцо, Україна не стане членом НАТО, поки він перебуває на посаді.

Як зазначає політик, він не планує перешкоджати руху України у Євросоюз, попри це не вірить, що Києву вдасться досягти прогресу на цьому шляху найближчими роками.

На цьому тлі прем'єр Словаччини наголосив, що категорично не згоден, щоб Україна стала членом НАТО.

Поки я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії, тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО, — заявив він. Поширити

Фіцо також озвучив прогноз, що вступ України в НАТО може спровокувати початок Третьої світової війни.