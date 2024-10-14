РФ може атакувати НАТО до 2030 року — глава розвідки Німеччини

Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вважає, що від РФ виходить пряма військова загроза Німеччині. Збройне зіткнення можливе до 2030 року .

РФ може напасти на НАТО до 2030 року

Голова федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що бачить пряму військову загрозу з боку Росії.

Російські збройні сили мають бути готові до удару по НАТО не пізніше кінця цього десятиліття, — заявив глава розвідки Німеччини Каль під час слухань у Комітеті парламентського контролю Бундестагу. Поширити

Він зазначив, що Кремль розглядає Німеччину як ворога, оскільки країна є другим за величиною прихильником України.

Ми перебуваємо у прямій конфронтації з Росією, — підкреслив Каль, додавши, що Володимира Путіна турбує не лише Україна, а й "створення нового світового порядку." Поширити

Крім того, Каль повідомив, що російські спецслужби дедалі частіше діють без жодних моральних обмежень. Він наголосив на необхідності додаткових ресурсів для німецьких служб безпеки, щоб ефективно протистояти цим загрозам.

НАТО готується до війни проти Росії

Через загрозу з боку Росії, яка зростає, НАТО планує збільшити сукупну кількість військ ще приблизно на 250 тис осіб. Про це пише Welt am Sonntag із посиланням на ще не оприлюднені плани, які потрапили в руки журналістів.

Згідно з конфіденційними документами Міністерства оборони Німеччини, навесні 2024 року країни НАТО нарешті домовилися про "мінімально необхідний потенціал" для захисту від можливої агресії РФ.

Ці "Мінімальні вимоги до можливостей" встановлені двома найвищими військовими командувачами НАТО — генералом США Крістофером Каволі та французьким адміралом П’єром Вандьє.

Якщо у 2021 році вважалося достатнім мати 82 бойові бригади на всі країни НАТО разом, то в майбутньому їх має бути 131. Таким чином, Альянс збільшить кількість бригад одразу на 49, і кожна з них становитиме близько 5 тис солдатів.

Для командування цими військами кількість "бойових корпусів" в НАТО мають збільшити з нинішніх 6 до 15, а штабів дивізій — з 24 до 38.

Існує також потреба в збільшенні кількості озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів, високоточної зброї великої дальності, а також засобів логістики і транспорту. Очікується, що кількість наземних зенітних установок збільшиться з 293 до 1467 — це збільшення на 1174 одиниць, включаючи такі системи озброєння, як Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а також засоби захисту на близькій відстані. Також очікується збільшення кількості гелікоптерів з 90 до 104 одиниць. Поширити

Як зазначає Welt, це загальні вимоги до усіх 32 країн-членів НАТО, які будуть розподілені між ними. Цільові показники для кожної країни будуть залежати від рівня "багатства" і чисельності населення, йдеться в документах Міністерства оборони Німеччини.