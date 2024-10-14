РФ може атакувати НАТО до 2030 року — глава розвідки Німеччини

Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вважає, що від РФ виходить пряма військова загроза Німеччині. Збройне зіткнення можливе до 2030 року.
Головні тези:
- Глава розвідки Німеччини попереджає про можливу агресію РФ та військову загрозу НАТО до 2030 року.
- НАТО планує збільшити сукупну кількість військ приблизно на 250 тис осіб для захисту від можливої агресії РФ.
- У майбутньому НАТО планує збільшити кількість бойових бригад та бойових корпусів, а також озброєнь та систем протиповітряної оборони.
- Розвідувальний глава Німеччини закликає виділяти додаткові ресурси для німецьких служб безпеки для ефективного протистояння загрозам від Росії.
- Згідно з конфіденційними документами, країни НАТО домовилися про мінімально необхідний потенціал для захисту від можливої агресії РФ, збільшуючи військові показники та озброєння.
РФ може напасти на НАТО до 2030 року
Голова федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що бачить пряму військову загрозу з боку Росії.
Він зазначив, що Кремль розглядає Німеччину як ворога, оскільки країна є другим за величиною прихильником України.
Крім того, Каль повідомив, що російські спецслужби дедалі частіше діють без жодних моральних обмежень. Він наголосив на необхідності додаткових ресурсів для німецьких служб безпеки, щоб ефективно протистояти цим загрозам.
НАТО готується до війни проти Росії
Через загрозу з боку Росії, яка зростає, НАТО планує збільшити сукупну кількість військ ще приблизно на 250 тис осіб. Про це пише Welt am Sonntag із посиланням на ще не оприлюднені плани, які потрапили в руки журналістів.
Згідно з конфіденційними документами Міністерства оборони Німеччини, навесні 2024 року країни НАТО нарешті домовилися про "мінімально необхідний потенціал" для захисту від можливої агресії РФ.
Ці "Мінімальні вимоги до можливостей" встановлені двома найвищими військовими командувачами НАТО — генералом США Крістофером Каволі та французьким адміралом П’єром Вандьє.
Якщо у 2021 році вважалося достатнім мати 82 бойові бригади на всі країни НАТО разом, то в майбутньому їх має бути 131. Таким чином, Альянс збільшить кількість бригад одразу на 49, і кожна з них становитиме близько 5 тис солдатів.
Для командування цими військами кількість "бойових корпусів" в НАТО мають збільшити з нинішніх 6 до 15, а штабів дивізій — з 24 до 38.
Як зазначає Welt, це загальні вимоги до усіх 32 країн-членів НАТО, які будуть розподілені між ними. Цільові показники для кожної країни будуть залежати від рівня "багатства" і чисельності населення, йдеться в документах Міністерства оборони Німеччини.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-