НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

14 жовтня НАТО розпочинає свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. У них візьмуть участь понад 60 літаків, що здійснять тренувальні польоти над Західною Європою.
Головні тези:
- Щорічні ядерні навчання НАТО Steadfast Noon мають стратегічне значення для підтримки ядерного стримування та готовності Альянсу захищати своїх членів.
- Цьогорічні навчання охоплюють польоти над Західною Європою залучаючи дві тисячі військових та різноманітні типи літаків.
- Зміна ядерної риторики Росії та намагання дистанціюватися від неадекватних погроз є показником того, що Москва усвідомлює неефективність своїх загроз та спробує зберегти імідж на міжнародній арені.
- На тлі нових ядерних погроз з боку Росії проведення навчань набуває особливої важливості для безпеки Європи та підтвердження стримувального потенціалу Альянсу.
Як проходитимуть навчання НАТО
Як повідомили в НАТО, Steadfast Noon триватимуть два тижні, залучаючи винищувачі, здатні нести американські ядерні боєголовки, проте бойова зброя не використовуватиметься.
Ці щорічні ядерні навчання НАТО проводяться кожного жовтня. У цьогорічних Steadfast Noon беруть участь дві тисячі військових з восьми авіабаз, а також різні типи літаків: реактивні з ядерними зарядами, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та розвідники.
Навчання цього року охоплюють польоти переважно над Бельгією і Нідерландами, а також у повітряному просторі Данії, Великої Британії та над Північним морем.
Підготовка до цих маневрів розпочалася рік тому, і 13 країн Альянсу надали свої літаки для участі.
Навчання відбуваються на тлі нових ядерних погроз з боку Росії.
У Путіна заговорили про зміну ядерної риторики
Пєсков закликав «не апелювати надмірно до нової ядерної доктрини» та не пов'язувати її з так званою «СВО».
Центр протидії дезінформації при РНБО пояснює, що таке трактування «червоних ліній» Путіна подають у російських медіа як спробу «остудити гарячі ядерні голови».
Характерно, що ця заява пролунала на тлі «ядерного екстазу» російських топпропагандистів, які вийшли далеко за межі здорового глузду у своїх погрозах країнам Заходу.
Нинішня заява Пєскова є спробою Кремля дистанціюватися від неадекватних ядерних погроз. Так Росія намагається не розгубити останні крихти «миротворчого» іміджу Путіна, який неодноразово говорив про нібито «готовність до переговорів».
Зміна ядерної риторики є черговим доказом того, що Москва блефує. У Кремлі розуміють, що погрози не справляють на західну спільноту очікуваного ефекту. Замість страху Захід лише підкріплює своє розуміння того, що РФ — це ядерний терорист, якого потрібно зупинити.
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