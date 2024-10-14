НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon
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НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

НАТО
НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

14 жовтня НАТО розпочинає свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. У них візьмуть участь понад 60 літаків, що здійснять тренувальні польоти над Західною Європою.

Головні тези:

  • Щорічні ядерні навчання НАТО Steadfast Noon мають стратегічне значення для підтримки ядерного стримування та готовності Альянсу захищати своїх членів.
  • Цьогорічні навчання охоплюють польоти над Західною Європою залучаючи дві тисячі військових та різноманітні типи літаків.
  • Зміна ядерної риторики Росії та намагання дистанціюватися від неадекватних погроз є показником того, що Москва усвідомлює неефективність своїх загроз та спробує зберегти імідж на міжнародній арені.
  • На тлі нових ядерних погроз з боку Росії проведення навчань набуває особливої важливості для безпеки Європи та підтвердження стримувального потенціалу Альянсу.

Як проходитимуть навчання НАТО

Як повідомили в НАТО, Steadfast Noon триватимуть два тижні, залучаючи винищувачі, здатні нести американські ядерні боєголовки, проте бойова зброя не використовуватиметься.

Ці щорічні ядерні навчання НАТО проводяться кожного жовтня. У цьогорічних Steadfast Noon беруть участь дві тисячі військових з восьми авіабаз, а також різні типи літаків: реактивні з ядерними зарядами, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та розвідники.

Навчання цього року охоплюють польоти переважно над Бельгією і Нідерландами, а також у повітряному просторі Данії, Великої Британії та над Північним морем.

Підготовка до цих маневрів розпочалася рік тому, і 13 країн Альянсу надали свої літаки для участі.

Steadfast Noon є важливим випробуванням сил ядерного стримування НАТО та надсилає чіткий сигнал будь-якому потенційному противнику про готовність Альянсу захищати всіх своїх членів, — заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Навчання відбуваються на тлі нових ядерних погроз з боку Росії.

У Путіна заговорили про зміну ядерної риторики

Пєсков закликав «не апелювати надмірно до нової ядерної доктрини» та не пов'язувати її з так званою «СВО».

Центр протидії дезінформації при РНБО пояснює, що таке трактування «червоних ліній» Путіна подають у російських медіа як спробу «остудити гарячі ядерні голови».

Характерно, що ця заява пролунала на тлі «ядерного екстазу» російських топпропагандистів, які вийшли далеко за межі здорового глузду у своїх погрозах країнам Заходу.

Нинішня заява Пєскова є спробою Кремля дистанціюватися від неадекватних ядерних погроз. Так Росія намагається не розгубити останні крихти «миротворчого» іміджу Путіна, який неодноразово говорив про нібито «готовність до переговорів».

Зміна ядерної риторики є черговим доказом того, що Москва блефує. У Кремлі розуміють, що погрози не справляють на західну спільноту очікуваного ефекту. Замість страху Захід лише підкріплює своє розуміння того, що РФ — це ядерний терорист, якого потрібно зупинити.

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