НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

14 жовтня НАТО розпочинає свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. У них візьмуть участь понад 60 літаків, що здійснять тренувальні польоти над Західною Європою.

Як проходитимуть навчання НАТО

Як повідомили в НАТО, Steadfast Noon триватимуть два тижні, залучаючи винищувачі, здатні нести американські ядерні боєголовки, проте бойова зброя не використовуватиметься.

Ці щорічні ядерні навчання НАТО проводяться кожного жовтня. У цьогорічних Steadfast Noon беруть участь дві тисячі військових з восьми авіабаз, а також різні типи літаків: реактивні з ядерними зарядами, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та розвідники.

Навчання цього року охоплюють польоти переважно над Бельгією і Нідерландами, а також у повітряному просторі Данії, Великої Британії та над Північним морем.

Підготовка до цих маневрів розпочалася рік тому, і 13 країн Альянсу надали свої літаки для участі.

Steadfast Noon є важливим випробуванням сил ядерного стримування НАТО та надсилає чіткий сигнал будь-якому потенційному противнику про готовність Альянсу захищати всіх своїх членів, — заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Поширити

Навчання відбуваються на тлі нових ядерних погроз з боку Росії.

У Путіна заговорили про зміну ядерної риторики

Пєсков закликав «не апелювати надмірно до нової ядерної доктрини» та не пов'язувати її з так званою «СВО».

Центр протидії дезінформації при РНБО пояснює, що таке трактування «червоних ліній» Путіна подають у російських медіа як спробу «остудити гарячі ядерні голови».

Характерно, що ця заява пролунала на тлі «ядерного екстазу» російських топпропагандистів, які вийшли далеко за межі здорового глузду у своїх погрозах країнам Заходу.

Нинішня заява Пєскова є спробою Кремля дистанціюватися від неадекватних ядерних погроз. Так Росія намагається не розгубити останні крихти «миротворчого» іміджу Путіна, який неодноразово говорив про нібито «готовність до переговорів».