НАТО начинает ежегодные ядерные учения Steadfast Noon

14 октября НАТО начинает свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. В них примут участие более 60 самолетов, которые совершат тренировочные полеты над Западной Европой.
Главные тезисы
- Проведение ежегодных ядерных учений НАТО под названием Steadfast Noon с участием более 60 самолетов.
- Учения направлены на проверку сил ядерного сдерживания НАТО и демонстрацию готовности к защите своих членов.
- Российские угрозы и изменение ядерной риторики Путина вызывают обеспокоенность на Западе.
- Попытка Кремля дистанцироваться от неадекватных угроз и сохранить имидж Путина как возможного партнера для переговоров.
- Смена ядерной риторики считается попыткой Москвы замаскировать свою неспособность вызвать страх в западном сообществе и создать образ ядерного террориста для России.
Как будут проходить учения НАТО
Как сообщили в НАТО, Steadfast Noon продлятся две недели, привлекая истребители, способные нести американские ядерные боеголовки, однако боевое оружие не будет использоваться.
Эти ежегодные ядерные учения НАТО проводятся каждый октябрь. В нынешнем году Steadfast Noon принимают участие две тысячи военных из восьми авиабаз, а также различные типы самолетов: реактивные с ядерными зарядами, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и разведчики.
Учения этого года охватывают полеты преимущественно над Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве Дании, Великобритании и Северном морем.
Подготовка к этим маневрам началась год назад, и 13 стран НАТО предоставили свои самолеты для участия.
Учения проходят на фоне новых ядерных угроз со стороны России.
У Путина заговорили об изменении ядерной риторики
Песков призвал «не апеллировать излишне к новой ядерной доктрине» и не связывать ее с так называемой «СВО».
Центр противодействия дезинформации при СНБО объясняет, что такая трактовка «красных линий» Путина подается в российских медиа как попытка «охладить горячие ядерные головы».
Характерно, что это заявление прозвучало на фоне «ядерного экстаза» российских топпропагандистов, вышедших далеко за пределы здравого смысла в своих угрозах странам Запада.
Нынешнее заявление Пескова является попыткой Кремля дистанцироваться от неадекватных ядерных угроз. Так Россия пытается не растерять последние крошки «миротворческого» имиджа Путина, неоднократно говорившего о якобы «готовности к переговорам».
Смена ядерной риторики является очередным доказательством того, что Москва блефует. В Кремле понимают, что угрозы не производят на западное сообщество ожидаемого эффекта. Вместо страха Запад лишь подкрепляет свое понимание того, что РФ — ядерный террорист, которого нужно остановить.
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