НАТО начинает ежегодные ядерные учения Steadfast Noon

14 октября НАТО начинает свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. В них примут участие более 60 самолетов, которые совершат тренировочные полеты над Западной Европой.

Как будут проходить учения НАТО

Как сообщили в НАТО, Steadfast Noon продлятся две недели, привлекая истребители, способные нести американские ядерные боеголовки, однако боевое оружие не будет использоваться.

Эти ежегодные ядерные учения НАТО проводятся каждый октябрь. В нынешнем году Steadfast Noon принимают участие две тысячи военных из восьми авиабаз, а также различные типы самолетов: реактивные с ядерными зарядами, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и разведчики.

Учения этого года охватывают полеты преимущественно над Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве Дании, Великобритании и Северном морем.

Подготовка к этим маневрам началась год назад, и 13 стран НАТО предоставили свои самолеты для участия.

Steadfast Noon является важным испытанием сил ядерного сдерживания НАТО и посылает четкий сигнал любому потенциальному противнику о готовности Альянса защищать всех своих членов, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поделиться

Учения проходят на фоне новых ядерных угроз со стороны России.

У Путина заговорили об изменении ядерной риторики

Песков призвал «не апеллировать излишне к новой ядерной доктрине» и не связывать ее с так называемой «СВО».

Центр противодействия дезинформации при СНБО объясняет, что такая трактовка «красных линий» Путина подается в российских медиа как попытка «охладить горячие ядерные головы».

Характерно, что это заявление прозвучало на фоне «ядерного экстаза» российских топпропагандистов, вышедших далеко за пределы здравого смысла в своих угрозах странам Запада.

Нынешнее заявление Пескова является попыткой Кремля дистанцироваться от неадекватных ядерных угроз. Так Россия пытается не растерять последние крошки «миротворческого» имиджа Путина, неоднократно говорившего о якобы «готовности к переговорам».