Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о том, что в ближайшее время на территории страны будет открыта база ПРО.
Главные тезисы
- Польша открывает базу ПРО в Редзиково, что станет частью щита НАТО.
- Открытие базы является ответом на потенциальные угрозы баллистических ракет из Ирана.
- Польша готова выделить средства на закупку снарядов для украинских ВСУ.
- База противоракетной обороны в Польше может обеспечить защиту от ракетных угроз из различных источников.
- Решение об открытии базы связано с ростом напряженности в регионе и решением стратегических задач НАТО.
В Польше откроют базу противоракетной обороны
В Редзиково (Поморское воеводство) в ближайшие недели будет открыта база противоракетной обороны, которая является частью "щита НАТО", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Открытие базы ПРО является частью договоренности, заключенной с Америкой.
Оперативная готовность базы противоракетной обороны в Редзиково была объявлена по результатам прошедшего в июле 2024 года саммита НАТО в Вашингтоне. Открытие базы — часть европейского поэтапного адаптивного подхода (EPAA), предназначенного для защиты Европы от запускаемых с территории Ирана баллистических ракет.
Сикорский не упомянул, есть ли это событие "ответом" по просьбе президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские воздушные цели над украинской территорией.
Редзиково расположено примерно в 800 км от границы Польши с Украиной.
Польша поддержит чешскую инициативу по закупке снарядов для ВСУ
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве.
Он добавил, что транш Варшавы в этом году задерживается, поскольку предыдущий председатель Правительственного агентства стратегических резервов Польши, занимающегося такими вопросами, задержан в Лондоне по международному ордеру об аресте.
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