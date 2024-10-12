Щит НАТО. В Польше откроют базу противоракетной обороны
Категория
Мир
Дата публикации

Щит НАТО. В Польше откроют базу противоракетной обороны

ПВО
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Источник:  PAP

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о том, что в ближайшее время на территории страны будет открыта база ПРО.

Главные тезисы

  • Польша открывает базу ПРО в Редзиково, что станет частью щита НАТО.
  • Открытие базы является ответом на потенциальные угрозы баллистических ракет из Ирана.
  • Польша готова выделить средства на закупку снарядов для украинских ВСУ.
  • База противоракетной обороны в Польше может обеспечить защиту от ракетных угроз из различных источников.
  • Решение об открытии базы связано с ростом напряженности в регионе и решением стратегических задач НАТО.

В Польше откроют базу противоракетной обороны

В Редзиково (Поморское воеводство) в ближайшие недели будет открыта база противоракетной обороны, которая является частью "щита НАТО", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он также пытался договориться, чтобы сбивать и летящие на Польшу российские ракеты, а не только иранские.

Открытие базы ПРО является частью договоренности, заключенной с Америкой.

Наши оппоненты обвиняли нас в том, что мы уничтожили проект базы, а между тем она уже есть и через минуту будет торжественно открыта.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

Оперативная готовность базы противоракетной обороны в Редзиково была объявлена по результатам прошедшего в июле 2024 года саммита НАТО в Вашингтоне. Открытие базы — часть европейского поэтапного адаптивного подхода (EPAA), предназначенного для защиты Европы от запускаемых с территории Ирана баллистических ракет.

Сикорский не упомянул, есть ли это событие "ответом" по просьбе президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские воздушные цели над украинской территорией.

Редзиково расположено примерно в 800 км от границы Польши с Украиной.

Польша поддержит чешскую инициативу по закупке снарядов для ВСУ

Мы поддерживаем чешскую инициативу и готовы выделить на нее 50 млн. евро в этом году и 50 млн. евро в следующем.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве.

Он добавил, что транш Варшавы в этом году задерживается, поскольку предыдущий председатель Правительственного агентства стратегических резервов Польши, занимающегося такими вопросами, задержан в Лондоне по международному ордеру об аресте.

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