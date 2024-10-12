Щит НАТО. У Польщі відкриють базу протиракетної оборони

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів про те, що найближчим часом на території країни буде відкрито базу ПРО.
Головні тези:
- У Польщі найближчими тижнями буде відкрита база протиракетної оборони у Редзіково, що стане частиною щита НАТО.
- Відкриття бази ПРО є частиною домовленості, укладеної з Америкою, та призначено для захисту Європи від балістичних ракет з Ірану.
- Польща також підтримує чеську ініціативу з закупівлі снарядів для ЗСУ, готова виділити значні фінансові ресурси на цю мету.
- Міністр закордонних справ Польщі також намагався домовитися про збивання російських ракет, які летять на Польщу, що може бути спрямовано як відповідь на події в Україні.
- Оперативна готовність бази протиракетної оборони в Редзиково була оголошена після саміту НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні 2024 року.
У Польщі відкриють базу протиракетної оборони
У Редзіково (Поморське воєводство) найближчими тижнями буде відкрито базу протиракетної оборони, що є частиною "щита НАТО", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Відкриття бази ПРО є частиною домовленості, укладеної з Америкою.
Оперативна готовність бази протиракетної оборони в Редзиково була оголошена за результатами саміту НАТО у Вашингтоні, який пройшов у липні 2024 року. Відкриття бази — частина європейського поетапного адаптивного підходу (EPAA), який призначений для захисту Європи від балістичних ракет, що запускаються з території Ірану.
Сікорський не згадав, чи є ця подія "відповіддю" на прохання президента України Володимира Зеленського збивати російські повітряні цілі над українською територією.
Редзіково розташоване приблизно за 800 км від кордону Польщі з Україною.
Польща підтримає чеську ініціативу з закупівлі снарядів для ЗСУ
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Києві.
Він додав, що цьогорічний транш Варшави затримується, оскільки попередній голова Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, яке що займається такими питаннями, затриманий у Лондоні за міжнародним ордером про арешт.
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