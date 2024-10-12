Щит НАТО. У Польщі відкриють базу протиракетної оборони
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Щит НАТО. У Польщі відкриють базу протиракетної оборони

ППО
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Джерело:  PAP

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів про те, що найближчим часом на території країни буде відкрито базу ПРО.

Головні тези:

  • У Польщі найближчими тижнями буде відкрита база протиракетної оборони у Редзіково, що стане частиною щита НАТО.
  • Відкриття бази ПРО є частиною домовленості, укладеної з Америкою, та призначено для захисту Європи від балістичних ракет з Ірану.
  • Польща також підтримує чеську ініціативу з закупівлі снарядів для ЗСУ, готова виділити значні фінансові ресурси на цю мету.
  • Міністр закордонних справ Польщі також намагався домовитися про збивання російських ракет, які летять на Польщу, що може бути спрямовано як відповідь на події в Україні.
  • Оперативна готовність бази протиракетної оборони в Редзиково була оголошена після саміту НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні 2024 року.

У Польщі відкриють базу протиракетної оборони

У Редзіково (Поморське воєводство) найближчими тижнями буде відкрито базу протиракетної оборони, що є частиною "щита НАТО", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він також намагався домовитися, щоб збивати і російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські.

Відкриття бази ПРО є частиною домовленості, укладеної з Америкою.

Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проєкт бази, а тим часом вона вже є і за хвилину буде урочисто відкрита.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Оперативна готовність бази протиракетної оборони в Редзиково була оголошена за результатами саміту НАТО у Вашингтоні, який пройшов у липні 2024 року. Відкриття бази — частина європейського поетапного адаптивного підходу (EPAA), який призначений для захисту Європи від балістичних ракет, що запускаються з території Ірану.

Сікорський не згадав, чи є ця подія "відповіддю" на прохання президента України Володимира Зеленського збивати російські повітряні цілі над українською територією.

Редзіково розташоване приблизно за 800 км від кордону Польщі з Україною.

Польща підтримає чеську ініціативу з закупівлі снарядів для ЗСУ

Ми підтримуємо чеську ініціативу і готові виділити на неї 50 млн євро в цьому році і 50 млн євро в наступному.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Києві.

Він додав, що цьогорічний транш Варшави затримується, оскільки попередній голова Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, яке що займається такими питаннями, затриманий у Лондоні за міжнародним ордером про арешт.

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