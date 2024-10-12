Щит НАТО. У Польщі відкриють базу протиракетної оборони

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів про те, що найближчим часом на території країни буде відкрито базу ПРО.

У Польщі відкриють базу протиракетної оборони

У Редзіково (Поморське воєводство) найближчими тижнями буде відкрито базу протиракетної оборони, що є частиною "щита НАТО", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він також намагався домовитися, щоб збивати і російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські. Поширити

Відкриття бази ПРО є частиною домовленості, укладеної з Америкою.

Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проєкт бази, а тим часом вона вже є і за хвилину буде урочисто відкрита. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Оперативна готовність бази протиракетної оборони в Редзиково була оголошена за результатами саміту НАТО у Вашингтоні, який пройшов у липні 2024 року. Відкриття бази — частина європейського поетапного адаптивного підходу (EPAA), який призначений для захисту Європи від балістичних ракет, що запускаються з території Ірану.

Сікорський не згадав, чи є ця подія "відповіддю" на прохання президента України Володимира Зеленського збивати російські повітряні цілі над українською територією.

Редзіково розташоване приблизно за 800 км від кордону Польщі з Україною.

Польща підтримає чеську ініціативу з закупівлі снарядів для ЗСУ

Ми підтримуємо чеську ініціативу і готові виділити на неї 50 млн євро в цьому році і 50 млн євро в наступному. Поширити

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Києві.