РФ может атаковать НАТО до 2030 года — глава разведки Германии

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль считает, что от РФ исходит прямая военная угроза Германии. Вооруженное столкновение возможно до 2030 года.

РФ может напасть на НАТО к 2030 году

Глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил , что видит прямую военную угрозу со стороны России.

Российские вооруженные силы должны быть готовы к удару по НАТО не позднее конца этого десятилетия, заявил глава разведки Германии Каль во время слушаний в Комитете парламентского контроля Бундестага. Поделиться

Он отметил, что Кремль рассматривает Германию как врага, поскольку страна является вторым по величине сторонником Украины.

Мы находимся в прямой конфронтации с Россией, — подчеркнул Каль, добавив, что Владимира Путина беспокоит не только Украина, но и "создание нового мирового порядка". Поделиться

Кроме того, Каль сообщил, что российские спецслужбы все чаще действуют без всяких моральных ограничений. Он подчеркнул необходимость дополнительных ресурсов для немецких служб безопасности, чтобы эффективно противостоять этим угрозам.

НАТО готовится к войне против России

Из-за растущей угрозы России НАТО планирует увеличить совокупное количество войск еще примерно на 250 тыс человек. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на еще не обнародованные планы, попавшие в руки журналистов.

Согласно конфиденциальным документам Министерства обороны Германии, весной 2024 года страны НАТО наконец-то договорились о "минимально необходимом потенциале" для защиты от возможной агрессии РФ.

Эти "Минимальные требования к возможностям" установлены двумя высшими военными командующими НАТО — генералом США Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.

Если в 2021 году считалось достаточным иметь 82 боевых бригад на все страны НАТО вместе, то в будущем их должно быть 131. Таким образом, Альянс увеличит количество бригад сразу на 49, и каждая из них составит около 5 тыс солдат.

Для командования этими войсками количество "боевых корпусов" в НАТО должно увеличиться с нынешних 6 до 15, а штабов дивизий — с 24 до 38.

Существует также необходимость увеличения количества вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны, боеприпасов, высокоточного оружия большой дальности, а также средств логистики и транспорта. Ожидается, что количество наземных зенитных установок увеличится с 293 до 1467 — это увеличение на 1174 единиц, включая такие системы вооружения, как Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а также средства защиты на близком расстоянии. Также ожидается увеличение количества вертолетов с 90 до 104 единиц. Поделиться

Как отмечает Welt, это общие требования ко всем 32 странам-членам НАТО, которые будут распределены между ними. Целевые показатели для каждой страны будут зависеть от уровня "богатства" и численности населения, говорится в документах Министерства обороны Германии.