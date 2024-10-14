РФ может атаковать НАТО до 2030 года — глава разведки Германии

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль считает, что от РФ исходит прямая военная угроза Германии. Вооруженное столкновение возможно до 2030 года.
Главные тезисы
- Глава Федеральной разведывательной службы Германии предупредил о прямой военной угрозе со стороны России и возможной атаке на НАТО до 2030 года.
- НАТО планирует увеличить совокупное количество войск на 250 тыс. человек для защиты от возможной агрессии РФ.
- Военный потенциал НАТО будет усилен увеличением количества бригад, боевых корпусов, вооружений и зенитных установок.
- Германия призывает к подготовке российских вооруженных сил к возможной атаке на НАТО и требует дополнительных ресурсов для немецких служб безопасности.
- Российские спецслужбы действуют без моральных ограничений, усиливая напряженность в отношениях между РФ, НАТО и Германией.
РФ может напасть на НАТО к 2030 году
Глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил , что видит прямую военную угрозу со стороны России.
Он отметил, что Кремль рассматривает Германию как врага, поскольку страна является вторым по величине сторонником Украины.
Кроме того, Каль сообщил, что российские спецслужбы все чаще действуют без всяких моральных ограничений. Он подчеркнул необходимость дополнительных ресурсов для немецких служб безопасности, чтобы эффективно противостоять этим угрозам.
НАТО готовится к войне против России
Из-за растущей угрозы России НАТО планирует увеличить совокупное количество войск еще примерно на 250 тыс человек. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на еще не обнародованные планы, попавшие в руки журналистов.
Согласно конфиденциальным документам Министерства обороны Германии, весной 2024 года страны НАТО наконец-то договорились о "минимально необходимом потенциале" для защиты от возможной агрессии РФ.
Эти "Минимальные требования к возможностям" установлены двумя высшими военными командующими НАТО — генералом США Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.
Если в 2021 году считалось достаточным иметь 82 боевых бригад на все страны НАТО вместе, то в будущем их должно быть 131. Таким образом, Альянс увеличит количество бригад сразу на 49, и каждая из них составит около 5 тыс солдат.
Для командования этими войсками количество "боевых корпусов" в НАТО должно увеличиться с нынешних 6 до 15, а штабов дивизий — с 24 до 38.
Как отмечает Welt, это общие требования ко всем 32 странам-членам НАТО, которые будут распределены между ними. Целевые показатели для каждой страны будут зависеть от уровня "богатства" и численности населения, говорится в документах Министерства обороны Германии.
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