Когда Украину могут пригласить в НАТО — мнение Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский рассчитывает на то, что Украина получит приглашение присоединиться к НАТО в течение нескольких месяцев.
Главные тезисы
- Как отметил Зеленский, о полноценном членстве Украины в Альянсе пока речь не идет.
- Также украинский лидер рассказал, что происходит на фронте.
- Словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил заблокировать движение Украины в НАТО.
Украина может стать еще ближе к Альянсу
Как уже упоминалось ранее, 16 октября Владимир Зеленский представил в парламенте План победы Украины, состоящий из 5 основных пунктов и 3 тайных приложений.
После этого он провел встречи с главами фракций и групп в Верховной Раде. Во время них обсуждали План победы, международную поддержку и привлечение Россией КНДР в войну против Украины.
В центре внимания — основные тезисы выступления президента.
В ходе этих встреч Зеленский выразил надежду получить приглашение в НАТО в течение нескольких месяцев.
Несмотря на это, что важно понимать, о полноценном членстве пока речь не идет.
По словам Владимира Зеленского, солдаты Северной Кореи уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Кроме того, существует риск прибытия еще нескольких тысяч военных КНДР в ближайшее время.
Фицо пригрозил заблокировать движение Украины в НАТО
По словам словацкого лидера Роберта Фицо, Украина не станет членом НАТО, пока он в должности.
Как отмечает политик, он не планирует препятствовать движению Украины в Евросоюз, несмотря на это, не верит, что Киеву удастся достичь прогресса на этом пути в ближайшие годы.
На этом фоне премьер Словакии подчеркнул, что категорически не согласен, чтобы Украина стала членом НАТО.
Фицо также озвучил прогноз, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать начало Третьей мировой войны.
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