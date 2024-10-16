Когда Украину могут пригласить в НАТО — мнение Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский рассчитывает на то, что Украина получит приглашение присоединиться к НАТО в течение нескольких месяцев.

Украина может стать еще ближе к Альянсу

Как уже упоминалось ранее, 16 октября Владимир Зеленский представил в парламенте План победы Украины, состоящий из 5 основных пунктов и 3 тайных приложений.

После этого он провел встречи с главами фракций и групп в Верховной Раде. Во время них обсуждали План победы, международную поддержку и привлечение Россией КНДР в войну против Украины.

В центре внимания — основные тезисы выступления президента.

В ходе этих встреч Зеленский выразил надежду получить приглашение в НАТО в течение нескольких месяцев.

Несмотря на это, что важно понимать, о полноценном членстве пока речь не идет.

По словам Владимира Зеленского, солдаты Северной Кореи уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Кроме того, существует риск прибытия еще нескольких тысяч военных КНДР в ближайшее время.

Фицо пригрозил заблокировать движение Украины в НАТО

По словам словацкого лидера Роберта Фицо, Украина не станет членом НАТО, пока он в должности.

Как отмечает политик, он не планирует препятствовать движению Украины в Евросоюз, несмотря на это, не верит, что Киеву удастся достичь прогресса на этом пути в ближайшие годы.

На этом фоне премьер Словакии подчеркнул, что категорически не согласен, чтобы Украина стала членом НАТО.

Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я как председатель партии держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО, — заявил он. Поделиться

Фицо также озвучил прогноз, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать начало Третьей мировой войны.