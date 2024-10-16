Генсек НАТО озвучил ясное условие для начала переговоров Украины и РФ
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Генсек НАТО озвучил ясное условие для начала переговоров Украины и РФ

НАТО
Марк Рютте
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По словам генсека НАТО Марка Рютте, стратегия блока заключается в военной помощи Украине. Если наступит этап, когда Киев решит начать переговоры с Россией для окончания войны, он сделает это с позиции силы.

Главные тезисы

  • НАТО не хочет, чтобы Украина соглашалась на переговоры с врагом, находясь в слабой позиции.
  • Евросоюз будет сосредоточен на финансовой поддержке Украины и обсудит План победы на саммите ЕС.

Украина должна находиться в сильной позиции в случае переговоров с Россией

Марк Рютте в очередной раз напомнил, что члены Альянса делают все возможное, чтобы российский диктатор Владимир Путин не смог добиться своих целей в войне против Украины.

По словам генсека, Штаты и другие страны оказывают значительную помощь Украине и все, что сейчас нужно сделать — это убедиться, что Украина может продолжать сопротивляться агрессии.

И если в один прекрасный день Зеленский и его команда решат обсудить с Россией, как положить этому конец — он сделает это с позиции силы, — озвучил четкое требование Марк Рютте.

Что также важно понимать, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание на то, что исключительно Украина должна решать, соглашаться на переговоры с Россией или нет.

По его убеждению, ключевая задача союзников Киева — продолжать помогать, чтобы сделать Украину как можно сильнее.

Украина будет в центре переговоров на саммите ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель официально подтвердил, что Саммит ЕС сконцентрируется на обсуждении ситуации в Украине.

Кроме того, указано, что во время мероприятия выступит украинский лидер Владимир Зеленский с предложенным им "Планом победы Украины".

Украина станет центральной темой наших дискуссий. Мы заслушаем президента Зеленского о предложенном им плане победы и обсудим следующие шаги по достижению консенсуса вокруг мирной инициативы, основывающейся на принципах Устава ООН и международного права, — сказано в заявлении Мишеля.

По его словам, на этот раз члены блока будут сосредоточены на финансовой поддержке Украины.

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