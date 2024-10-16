Генсек НАТО озвучил ясное условие для начала переговоров Украины и РФ

По словам генсека НАТО Марка Рютте, стратегия блока заключается в военной помощи Украине. Если наступит этап, когда Киев решит начать переговоры с Россией для окончания войны, он сделает это с позиции силы.
Главные тезисы
- НАТО не хочет, чтобы Украина соглашалась на переговоры с врагом, находясь в слабой позиции.
- Евросоюз будет сосредоточен на финансовой поддержке Украины и обсудит План победы на саммите ЕС.
Украина должна находиться в сильной позиции в случае переговоров с Россией
Марк Рютте в очередной раз напомнил, что члены Альянса делают все возможное, чтобы российский диктатор Владимир Путин не смог добиться своих целей в войне против Украины.
По словам генсека, Штаты и другие страны оказывают значительную помощь Украине и все, что сейчас нужно сделать — это убедиться, что Украина может продолжать сопротивляться агрессии.
Что также важно понимать, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание на то, что исключительно Украина должна решать, соглашаться на переговоры с Россией или нет.
По его убеждению, ключевая задача союзников Киева — продолжать помогать, чтобы сделать Украину как можно сильнее.
Украина будет в центре переговоров на саммите ЕС
Глава Европейского совета Шарль Мишель официально подтвердил, что Саммит ЕС сконцентрируется на обсуждении ситуации в Украине.
Кроме того, указано, что во время мероприятия выступит украинский лидер Владимир Зеленский с предложенным им "Планом победы Украины".
По его словам, на этот раз члены блока будут сосредоточены на финансовой поддержке Украины.
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