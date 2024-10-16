План победы Украины. Зеленский впервые раскрыл все пункты и детали

16 октября глава государства Владимир Зеленский представил в парламенте План победы Украины. Что важно понимать, он насчитывает 5 основных пунктов и 3 тайных приложения.
Главные тезисы
- Приглашение Украины в НАТО – стратегический шаг для обеспечения безопасности и сдерживания России.
- Укрепление украинской обороны – также один из приоритетов команды Зеленского.
- Украина рассчитывает на сдерживание российской агрессии благодаря адекватной реакции и сотрудничеству с ключевыми союзниками.
- Уже обсуждается использование природных ресурсов Украины для развития и роста благополучия страны.
- Зеленский также отмечает опыт украинских военных, который может укрепить оборону НАТО.
По убеждению президента, реализация Плана победы в первую очередь зависит от союзников Украины, а не от России.
Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о том, что российский диктатор Владимир Путин не ищет честного мира, поскольку он просто сошел с ума и продолжит убивать невинных украинцев.
Именно поэтому украинский лидер настаивает на том, что Россию нужно принудить к миру.
Первый пункт — приглашение Украины в НАТО
По словам Владимира Зеленского, именно он является одним из самых важных.
Речь идет о приглашении Украины в НАТО, ведь именно оно гарантирует безопасность в будущем.
Он также обратил внимание на то, что приглашение это сильное решение, не требующее ничего, кроме решительности.
Второй пункт — оборона Украины
Как отметил глава государства, в нем говорится о необратимом укреплении украинской обороны и развороте войны в сторону РФ (в частности вытеснении войны на вражескую территорию).
Владимир Зеленский также сообщил, что есть четкий перечень оружия, которое способно поддерживать силу украинских воинов, а благодаря Курской операции мы увидели, что у Путина нет достаточно силы, чтобы держаться, когда Украина давит действительно сильно.
По словам Зеленского, этот пункт имеет тайное приложение, однако к нему имеют доступ именно те партнеры, у которых есть соответствующий военный потенциал помощи.
Третий пункт — сдерживание российской агрессии
Под него тоже есть секретное приложение, к которому имеют доступ лидеры США, Британии, Италии.
В секретном приложении указано, что Зеленский предложил союзникам разместить на своей территории комплексный неядерный пакет сдерживания дальнейшей российской агрессии.
Четвертый пункт — экономический потенциал Украины
Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что в Украине сосредоточены природные ресурсы и, в том числе, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США.
Как известно, прежде всего речь идет об уране, титане, литие, графите и других стратегически ценных ресурсах, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и её союзников, либо Украину и демократический мир.
По словам главы государства, залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне. И это наша возможность роста.
Указанный пункт тоже имеет тайное приложение, с которым уже ознакомились США и ЕС.
Пятый пункт — будущие Украины после войны
Владимир Зеленский напомнил, что после завершения войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов.
По убеждению главы государства, украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны Альянса и обеспечения безопасности в Европе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-