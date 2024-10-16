План победы Украины. Зеленский впервые раскрыл все пункты и детали
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Украина
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План победы Украины. Зеленский впервые раскрыл все пункты и детали

Владимир Зеленский
Зеленский
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16 октября глава государства Владимир Зеленский представил в парламенте План победы Украины. Что важно понимать, он насчитывает 5 основных пунктов и 3 тайных приложения.

Главные тезисы

  • Приглашение Украины в НАТО – стратегический шаг для обеспечения безопасности и сдерживания России.
  • Укрепление украинской обороны – также один из приоритетов команды Зеленского.
  • Украина рассчитывает на сдерживание российской агрессии благодаря адекватной реакции и сотрудничеству с ключевыми союзниками.
  • Уже обсуждается использование природных ресурсов Украины для развития и роста благополучия страны.
  • Зеленский также отмечает опыт украинских военных, который может укрепить оборону НАТО.

По убеждению президента, реализация Плана победы в первую очередь зависит от союзников Украины, а не от России.

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о том, что российский диктатор Владимир Путин не ищет честного мира, поскольку он просто сошел с ума и продолжит убивать невинных украинцев.

Именно поэтому украинский лидер настаивает на том, что Россию нужно принудить к миру.

Первый пункт — приглашение Украины в НАТО

По словам Владимира Зеленского, именно он является одним из самых важных.

Речь идет о приглашении Украины в НАТО, ведь именно оно гарантирует безопасность в будущем.

Теперь факт приглашения Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным миром. Мы понимаем, что членство в НАТО — это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны. Россияне должны это почувствовать — что их царь проиграл миру геополитически.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также обратил внимание на то, что приглашение это сильное решение, не требующее ничего, кроме решительности.

Второй пункт — оборона Украины

Как отметил глава государства, в нем говорится о необратимом укреплении украинской обороны и развороте войны в сторону РФ (в частности вытеснении войны на вражескую территорию).

Владимир Зеленский также сообщил, что есть четкий перечень оружия, которое способно поддерживать силу украинских воинов, а благодаря Курской операции мы увидели, что у Путина нет достаточно силы, чтобы держаться, когда Украина давит действительно сильно.

Это реалистично — защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и, несмотря на пропаганду, начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля. Мы не наивны, — подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, этот пункт имеет тайное приложение, однако к нему имеют доступ именно те партнеры, у которых есть соответствующий военный потенциал помощи.

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Третий пункт — сдерживание российской агрессии

Под него тоже есть секретное приложение, к которому имеют доступ лидеры США, Британии, Италии.

Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа. Когда Россия знает, что ответ будет, и понимает, какой это будет ответ, они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками. Благодаря этому сдерживание России от агрессии возможно и в отношении Украины и всей Европы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В секретном приложении указано, что Зеленский предложил союзникам разместить на своей территории комплексный неядерный пакет сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Четвертый пункт — экономический потенциал Украины

Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что в Украине сосредоточены природные ресурсы и, в том числе, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США.

Как известно, прежде всего речь идет об уране, титане, литие, графите и других стратегически ценных ресурсах, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и её союзников, либо Украину и демократический мир.

По словам главы государства, залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне. И это наша возможность роста.

Указанный пункт тоже имеет тайное приложение, с которым уже ознакомились США и ЕС.

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Пятый пункт — будущие Украины после войны

Владимир Зеленский напомнил, что после завершения войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов.

Это люди наши воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО, — подчеркнул президент.

По убеждению главы государства, украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны Альянса и обеспечения безопасности в Европе.

Это достойная миссия наших героев. Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны. Украинцы доказали, что могут быть силой, которую российское зло не преодолеет. И я благодарен каждому партнеру, уже много сигналов, очень сильно поддерживающих это. Очень сильно им нравится эта идея.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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