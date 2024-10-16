План перемоги України. Зеленський уперше розкрив усі пункти та деталі

16 жовтня глава держави Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги, України. Що важливо розуміти, він налічує 5 основних пунктів і 3 таємних додатки.
Головні тези:
- Запрошення України в НАТО - стратегічний крок для гарантування безпеки та стримування Росії.
- Зміцнення української оборони - також один з пріоритетів команди Зеленського.
- Україна розраховує на стримування російської агресії завдяки адекватній реакції та співпраці з ключовими союзниками.
- Уже обговорюється використання природних ресурсів України для розвитку та зростання благополуччя країни.
- Зеленський також вказує на досвід українських військових, який може зміцнити оборону НАТО.
На переконання президента, реалізація Плану перемогу насамперед залежить від союзників України, а не від Росії.
Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що російський диктатор Володимир Путін не шукає чесного миру, оскільки він просто збожеволів й продовжить вбивати невинних українців.
Саме тому український лідер наполягає на тому, що Росію потрібно примусити до миру.
Перший пункт Плану перемоги України
За словами Володимира Зеленського, саме він є одним з найважливіших.
Йдеться про запрошення України в НАТО, адже саме воно гарантує безпеку у майбутньому.
Він також звернув увагу на те, що запрошення це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості.
Другий пункт Плану перемоги України
Як зазначив глава держави, у ньому йдеться про незворотнє зміцнення української оборони і розворот війни в сторону РФ (зокрема витіснення війни на ворожу територію).
Володимир Зеленський також повідомив, що є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати силу українських воїнів, а завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньо сили, щоб триматись, коли Україна тисне справді міцно.
За словами Зеленського, цей пункт має таємний додаток, однак до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги.
Третій пункт Плану перемоги України
У ньому мовиться про стримування російської агресії. Під нього теж є таємний додаток, до якого мають доступ лідери США, Британії, Італії.
У таємному додатку вказано, що Зеленський запропонував союзникам розмістити на своїй території комплексний неядерний пакет стримування подальшої російської агресії.
Четвертий пункт Плану перемоги України
Володимир Зеленський вкотре звернув увагу на те, що в Україні зосереджені природні ресурси і, в тому числі, критично важливі метали ціною в трильйони доларів США.
Як відомо, насамперед йдеться про уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять в глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ.
За словами глави держави, поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства — є одними з ключових загарбницьких цілей Росії у війні. І це наша можливість зростання.
Вказаний пункт теж має таємний додаток, з яким вже ознайомилися США та ЄС.
Пʼятий пункт Плану перемоги України
Володимир Зеленський нагадав, що після завершення війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів.
Це люди — наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різнобічним досвідом взаємодії з військовими НАТО, — наголосив президент.
На переконання глави держави, український досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки в Європі.
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