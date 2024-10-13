План перемоги України. Зеленський вказав на важливий нюанс

За словами глави держави Володимира Зеленського, наразі потрібно узгодити з союзниками певні додаткові питання щодо Плану перемоги України. Лише після можна буде перейти до його реалізації.

План перемоги України знаходиться на стадії обговорення

Як зазначив український лідер, уже зараз він та його команда активно готуються до нових перемовин, що відбудуться протягом наступного тижня.

Насамперед йдеться про презентацію союзникам стратегії примусу Росії до миру.

Команди нашої держави та команди лідерів наших партнерів, яким уже представлений План перемоги, продовжують працювати над деталями. Потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки. Є певні додаткові питання, які маємо узгодити з нашими партнерами, але весь необхідний потенціал у партнерів є. І це абсолютно реалістично — посилити позиції нашої держави саме так, як необхідно для чесного миру. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, просто зараз вкрай важливо не припиняти діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватися до наших можливостей.

На переконання президента України, справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами — заради такої сили, заради справжнього миру.

Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться, — додав Володимир Зеленський. Поширити

Зеленський повідомив про зміни на фронті

Згідно з даними українського лідера, наразі Північна Корея передає Росії не лише зброю, а й надсилає особовий склад для участі у бойових діях проти України.

Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Він також звернув увагу на те, що у таких умовах відносини України з союзники потребують розвитку, а фронт потребує більшої підтримки.