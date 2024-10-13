План перемоги України. Зеленський вказав на важливий нюанс
Категорія
Політика
Дата публікації

План перемоги України. Зеленський вказав на важливий нюанс

Володимир Зеленський
Зеленський
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За словами глави держави Володимира Зеленського, наразі потрібно узгодити з союзниками певні додаткові питання щодо Плану перемоги України. Лише після можна буде перейти до його реалізації.

Головні тези:

  • План перемоги України перебуває на стадії узгодження з міжнародними союзниками.
  • Президент Зеленський підкреслює важливість силового підходу для досягнення справжнього миру.
  • Глава держави повідомив про ключові зміни на полі бою.

План перемоги України знаходиться на стадії обговорення

Як зазначив український лідер, уже зараз він та його команда активно готуються до нових перемовин, що відбудуться протягом наступного тижня.

Насамперед йдеться про презентацію союзникам стратегії примусу Росії до миру.

Команди нашої держави та команди лідерів наших партнерів, яким уже представлений План перемоги, продовжують працювати над деталями. Потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки. Є певні додаткові питання, які маємо узгодити з нашими партнерами, але весь необхідний потенціал у партнерів є. І це абсолютно реалістично — посилити позиції нашої держави саме так, як необхідно для чесного миру.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, просто зараз вкрай важливо не припиняти діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватися до наших можливостей.

На переконання президента України, справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами — заради такої сили, заради справжнього миру.

Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться, — додав Володимир Зеленський.

Зеленський повідомив про зміни на фронті

Згідно з даними українського лідера, наразі Північна Корея передає Росії не лише зброю, а й надсилає особовий склад для участі у бойових діях проти України.

Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта, — наголосив Володимир Зеленський.

Він також звернув увагу на те, що у таких умовах відносини України з союзники потребують розвитку, а фронт потребує більшої підтримки.

Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил — це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни, — заявив глава держави.

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