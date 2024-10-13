План перемоги України. Зеленський вказав на важливий нюанс

За словами глави держави Володимира Зеленського, наразі потрібно узгодити з союзниками певні додаткові питання щодо Плану перемоги України. Лише після можна буде перейти до його реалізації.
Головні тези:
- План перемоги України перебуває на стадії узгодження з міжнародними союзниками.
- Президент Зеленський підкреслює важливість силового підходу для досягнення справжнього миру.
- Глава держави повідомив про ключові зміни на полі бою.
План перемоги України знаходиться на стадії обговорення
Як зазначив український лідер, уже зараз він та його команда активно готуються до нових перемовин, що відбудуться протягом наступного тижня.
Насамперед йдеться про презентацію союзникам стратегії примусу Росії до миру.
За словами глави держави, просто зараз вкрай важливо не припиняти діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватися до наших можливостей.
На переконання президента України, справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами — заради такої сили, заради справжнього миру.
Зеленський повідомив про зміни на фронті
Згідно з даними українського лідера, наразі Північна Корея передає Росії не лише зброю, а й надсилає особовий склад для участі у бойових діях проти України.
Він також звернув увагу на те, що у таких умовах відносини України з союзники потребують розвитку, а фронт потребує більшої підтримки.
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