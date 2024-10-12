Командир саперної служби “KRAKEN” розповів про реальне ставлення Буданова до бійців

Командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МОУ “KRAKEN” Євген Шкірков з позивним “Вікінг” в інтерв'ю Online.UA розповів, як у реальному житті поводиться начальник воєнної розвідки України Кирило Буданов.
Головні тези:
- Як зазначив “Вікінг", Кирило Буданов — справжній розвідник, який залишається максимально близьким до народу.
- Начальник ГУР дуже стриманий, а також вміє уважно слухати членів своєї команди.
- “Вікінг” вважає, що прогнози Буданова щодо розпаду Росії можуть здійснитися у майбутньому.
Кирило Буданов — який він насправді?
Як відомо, начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов доволі часто керує операціями своїх бійців безпосередньо на полі бою.
За словами “Вікінга”, кілька разів він справді перетинався з очільником ГУР МОУ, й від цих зустрічей у нього залишися винятково позитивні враження.
“Вікінг” звернув увагу на те, що багато прогнозів, які озвучує Кирило Буданов, дійсно втілюються в життя.
Він переконаний, що заяви начальника ГУР про майбутній розпад Росії також не голослівні — все це може відбутися, однак потрібен час.
Що важливо знати про “KRAKEN”
“KRAKEN” — це спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України, який назвали на честь міфічного гігантського чудовиська, що несе смерть ворогам.
Його засновниками є ветерани полку "АЗОВ" та офіцери ГУР, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії стали на захист батьківщини.
За словами Кирила Буданова, “KRAKEN” почав формуватися за 1,5 тижня до 24 лютого 2022 року.
Перша штурмова операція спецпідрозділу відбулася 25 березня 2022 року й була дуже успішною.
Тоді 92 ОМБ наступала на Малу Рогань — підрозділ отримав завдання щодо штурму сусіднього населеного пункту Вільхівка.
Під час нього було знищено близько 70 одиниць живої сили противника, 3 одиниці техніки, а також взято в полон 27 окупантів.
Після цього бійці спецпідрозділу брали участь у боях за різні населені пункти України. Вони продовжують захищати незалежність батьківщини безпосередньо на фронті.
На думку Кирила Буданова, саме “KRAKEN” є “одним із найбільш боєздатних підрозділів” в Україні.
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