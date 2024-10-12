Командир саперної служби “KRAKEN” розповів про реальне ставлення Буданова до бійців

Командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МОУ “KRAKEN” Євген Шкірков з позивним “Вікінг” в інтерв'ю Online.UA розповів, як у реальному житті поводиться начальник воєнної розвідки України Кирило Буданов.

Кирило Буданов — який він насправді?

Як відомо, начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов доволі часто керує операціями своїх бійців безпосередньо на полі бою.

За словами “Вікінга”, кілька разів він справді перетинався з очільником ГУР МОУ, й від цих зустрічей у нього залишися винятково позитивні враження.

Буданов — справжній розвідник. Навіть коли ми стояли всі разом окремою групою людей, то не було такого, що Буданов яскравіше всіх “сяяв”. Я не хочу зараз Кирила Олексійовича образити, а навпаки хочу наголосити, що це людина максимально народна. Він дуже стриманий і більше слухає, ніж говорить. Людина знає ціну своїм словам. Євген “Вікінг” Шкірков Командир саперної служби “KRAKEN” ГУР МОУ

“Вікінг” звернув увагу на те, що багато прогнозів, які озвучує Кирило Буданов, дійсно втілюються в життя.

Він переконаний, що заяви начальника ГУР про майбутній розпад Росії також не голослівні — все це може відбутися, однак потрібен час.

Що важливо знати про “KRAKEN”

“KRAKEN” — це спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України, який назвали на честь міфічного гігантського чудовиська, що несе смерть ворогам.

Його засновниками є ветерани полку "АЗОВ" та офіцери ГУР, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії стали на захист батьківщини.

За словами Кирила Буданова, “KRAKEN” почав формуватися за 1,5 тижня до 24 лютого 2022 року.

Прапор спецпідрозділу “KRAKEN” (Фото: facebook.com/oboron.kha2022)

Перша штурмова операція спецпідрозділу відбулася 25 березня 2022 року й була дуже успішною.

Тоді 92 ОМБ наступала на Малу Рогань — підрозділ отримав завдання щодо штурму сусіднього населеного пункту Вільхівка.

Під час нього було знищено близько 70 одиниць живої сили противника, 3 одиниці техніки, а також взято в полон 27 окупантів.

Завдяки цій наступальній операції було розблоковано важливий логістичний шлях, що пролягав трасою Харків-Чугуїв, а також відсунуто лінію фронту від Харкова, що зменшило інтенсивність артилерійських обстрілів міста. Поширити

Після цього бійці спецпідрозділу брали участь у боях за різні населені пункти України. Вони продовжують захищати незалежність батьківщини безпосередньо на фронті.

Спецпідрозділ “KRAKEN”

На думку Кирила Буданова, саме “KRAKEN” є “одним із найбільш боєздатних підрозділів” в Україні.