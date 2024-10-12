Командир саперной службы "KRAKEN" рассказал о реальном отношении Буданова к бойцам

Командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" Евгений Шкирков с позывным "Викинг" в интервью Online.UA рассказал, как в реальной жизни ведет себя начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Главные тезисы
- Как отметил “Викинг”, Кирилл Буданов — настоящий разведчик, который остается максимально близким к народу.
- Начальник ГУР очень сдержан, а также умеет внимательно слушать членов своей команды.
- "Викинг" считает, что прогнозы Буданова о распаде России могут осуществиться в будущем.
Кирилл Буданов — какой он на самом деле?
Как известно, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов часто руководит операциями своих бойцов непосредственно на поле боя.
По словам “Викинга”, несколько раз он действительно пересекался с руководителем ГУР МОУ, и от этих встреч у него остались исключительно положительные впечатления.
“Викинг” обратил внимание на то, что многие прогнозы, которые озвучивает Кирилл Буданов, действительно воплощаются в жизнь.
Он убежден, что заявления начальника ГУР о грядущем распаде России также не голословны — все это может произойти, однако нужно время.
Что важно знать о "KRAKEN"
“KRAKEN” — это спецподразделение Главного управления разведки МО Украины, которое назвали в честь мифического гигантского чудовища, которое несет смерть врагам.
Его основателями являются ветераны полка "АЗОВ" и офицеры ГУР, которые с первых дней полномасштабного вторжения России встали на защиту родины.
По словам Кирилла Буданова, “KRAKEN” начал формироваться за 1,5 недели до 24 февраля 2022 года.
Первая штурмовая операция спецподразделения состоялась 25 марта 2022 и была очень успешной.
Тогда 92 ОМБ наступало на Малую Рогань — подразделение получило задачу по штурму соседнего населенного пункта Ольховка.
Во время него было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, а также взято в плен 27 оккупантов.
После этого бойцы спецподразделения принимали участие в боях за разные населенные пункты Украины. Они продолжают защищать независимость родины и сейчас.
По мнению Кирилла Буданова, именно “KRAKEN” является “одним из наиболее боеспособных подразделений” в Украине.
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