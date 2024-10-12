Командир саперной службы "KRAKEN" рассказал о реальном отношении Буданова к бойцам

Командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" Евгений Шкирков с позывным "Викинг" в интервью Online.UA рассказал, как в реальной жизни ведет себя начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов — какой он на самом деле?

Как известно, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов часто руководит операциями своих бойцов непосредственно на поле боя.

По словам “Викинга”, несколько раз он действительно пересекался с руководителем ГУР МОУ, и от этих встреч у него остались исключительно положительные впечатления.

Буданов — настоящий разведчик. Даже когда мы стояли все вместе отдельной группой людей, то не было такого, что Буданов ярче всех “сиял”. Я не хочу сейчас Кирилла Алексеевича обидеть, а наоборот хочу подчеркнуть, что это человек максимально народный. Он очень сдержан и больше слушает, чем говорит. Человек знает цену своим словам. Евгений "Викинг" Шкирков Командир саперной службы "KRAKEN" ГУР МОУ

“Викинг” обратил внимание на то, что многие прогнозы, которые озвучивает Кирилл Буданов, действительно воплощаются в жизнь.

Он убежден, что заявления начальника ГУР о грядущем распаде России также не голословны — все это может произойти, однако нужно время.

Что важно знать о "KRAKEN"

“KRAKEN” — это спецподразделение Главного управления разведки МО Украины, которое назвали в честь мифического гигантского чудовища, которое несет смерть врагам.

Его основателями являются ветераны полка "АЗОВ" и офицеры ГУР, которые с первых дней полномасштабного вторжения России встали на защиту родины.

По словам Кирилла Буданова, “KRAKEN” начал формироваться за 1,5 недели до 24 февраля 2022 года.

Флаг спецподразделения "KRAKEN" (Фото: facebook.com/oboron.kha2022)

Первая штурмовая операция спецподразделения состоялась 25 марта 2022 и была очень успешной.

Тогда 92 ОМБ наступало на Малую Рогань — подразделение получило задачу по штурму соседнего населенного пункта Ольховка.

Во время него было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, а также взято в плен 27 оккупантов.

Благодаря этой наступательной операции был разблокирован важный логистический путь, пролегающий по трассе Харьков-Чугуев, а также отодвинута линия фронта от Харькова, что уменьшило интенсивность артиллерийских обстрелов города. Поделиться

После этого бойцы спецподразделения принимали участие в боях за разные населенные пункты Украины. Они продолжают защищать независимость родины и сейчас.

Спецподразделение "KRAKEN"

По мнению Кирилла Буданова, именно “KRAKEN” является “одним из наиболее боеспособных подразделений” в Украине.