Чому РФ посилила атаки на портову інфраструктуру України ― аналіз
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чому РФ посилила атаки на портову інфраструктуру України ― аналіз

Росія реалізовує новий план щодо України
Джерело:  The New York Times

Наразі країна-агресорка Росія робить все можливе, щоб нашкодити економіці України та її експорту. Саме з цією метою РФ посилила ракетні атаки на Одесу, українську портову інфраструктуру і цивільні судна в Чорному морі.

Головні тези:

  • У результаті атак постраждало багато мирних жителів та портова інфраструктура Одеси.
  • Україна та її партнери по всьому світу стурбовані втратами та можливим зниженням експортного потенціалу.
  • Сільське господарство України знову знаходиться під загрозою.

Росія реалізовує новий план щодо України

Журналісти звертають увагу на те, що протягом останніх тижнів російські загарбники вбили 14 осіб і поранили ще 28 в Одесі.

Окрім того, наголошується, що росіяни у більшості випадків цілилися у судна "під прапорами невеликих країн, які навряд чи вживуть заходів у відповідь проти Росії".

До прикладу, постраждали контейнеровоз під прапором Палау і судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Головний представник Європейської комісії із зовнішніх зв'язків звинуватив Росію у використанні зброї проти "постачання продовольства з України":

Що також важливо розуміти, протягом понад 2,5 років повномасштабної війни окупанти знищили або пошкодили близько 300 портових споруд в Одеській області.

Протягом останніх місяців Росія здійснила близько 60 обстрілів по портовій інфраструктурі, пошкодивши 22 цивільних судна і 177 одиниць техніки, і поранивши до 80 цивільних (співробітників логістичних компаній, членів екіпажів і працівників портів).

Фото: facebook.com/oda.odesa

Як Україна коментує дії Росії

У Кабміні наголошують, що ці удари спрямовані на зниження експортного потенціалу України, який для зерна здійснюється в основному морським шляхом.

Окрім того, зазначається, що від цього насамперед страждають країни, що розвиваються, і Європа.

Фото: facebook.com/oda.odesa

Йдеться про близько 40 країн, які отримують українське зерно, зокрема в Африці, Китаї та на Близькому Сході, а також у Європі.

Наразі українські фермери та експортери серйозно занепокоєні через цю ситуацію, оскільки сільськогосподарський сектор є ключовим джерелом доходів для бюджету України, заявляє заступник голови "Української аграрної ради" Денис Марчук.

За його словами, якщо Росії вдасться "вибити" Україну з цього процесу, окупанти зможуть укладати вигідні угоди з продажу власного врожаю.

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