Чому РФ посилила атаки на портову інфраструктуру України ― аналіз

Наразі країна-агресорка Росія робить все можливе, щоб нашкодити економіці України та її експорту. Саме з цією метою РФ посилила ракетні атаки на Одесу, українську портову інфраструктуру і цивільні судна в Чорному морі.
Головні тези:
- У результаті атак постраждало багато мирних жителів та портова інфраструктура Одеси.
- Україна та її партнери по всьому світу стурбовані втратами та можливим зниженням експортного потенціалу.
- Сільське господарство України знову знаходиться під загрозою.
Росія реалізовує новий план щодо України
Журналісти звертають увагу на те, що протягом останніх тижнів російські загарбники вбили 14 осіб і поранили ще 28 в Одесі.
Окрім того, наголошується, що росіяни у більшості випадків цілилися у судна "під прапорами невеликих країн, які навряд чи вживуть заходів у відповідь проти Росії".
Що також важливо розуміти, протягом понад 2,5 років повномасштабної війни окупанти знищили або пошкодили близько 300 портових споруд в Одеській області.
Протягом останніх місяців Росія здійснила близько 60 обстрілів по портовій інфраструктурі, пошкодивши 22 цивільних судна і 177 одиниць техніки, і поранивши до 80 цивільних (співробітників логістичних компаній, членів екіпажів і працівників портів).
Як Україна коментує дії Росії
У Кабміні наголошують, що ці удари спрямовані на зниження експортного потенціалу України, який для зерна здійснюється в основному морським шляхом.
Окрім того, зазначається, що від цього насамперед страждають країни, що розвиваються, і Європа.
Йдеться про близько 40 країн, які отримують українське зерно, зокрема в Африці, Китаї та на Близькому Сході, а також у Європі.
За його словами, якщо Росії вдасться "вибити" Україну з цього процесу, окупанти зможуть укладати вигідні угоди з продажу власного врожаю.
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