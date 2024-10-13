Почему РФ усилила атаки на портовую инфраструктуру Украины ― анализ

В настоящее время страна-агрессорка Россия делает все возможное, чтобы навредить экономике Украины и ее экспорту. Именно в этих целях РФ усилила ракетные атаки на Одессу, украинскую портовую инфраструктуру и гражданские суда в Черном море.
Главные тезисы
- В результате атак пострадали многие мирные жители и портовая инфраструктура Одессы.
- Украина и ее партнеры по всему миру озабочены потерями и возможным снижением экспортного потенциала.
- Сельское хозяйство Украины снова находится под угрозой.
Россия использует новый план
Журналисты обращают внимание на то, что за последние недели российские захватчики убили 14 человек и ранили еще 28 в Одессе.
Кроме того, указано, что россияне в большинстве случаев целились в суда "под флагами небольших стран, которые вряд ли примут ответные меры против России".
Что также важно понимать, в течение более 2,5 лет полномасштабной войны оккупанты уничтожили или повредили около 300 портовых сооружений в Одесской области.
В последние месяцы Россия произвела около 60 обстрелов по портовой инфраструктуре, повредив 22 гражданских судна и 177 единиц техники, и ранив до 80 гражданских (сотрудников логистических компаний, членов экипажей и работников портов).
Как Украина комментирует действия России
В Кабмине отмечают, что эти удары направлены на снижение экспортного потенциала Украины, который для зерна осуществляется в основном морским путем.
Кроме того, сообщается, что от этого прежде всего страдают развивающиеся страны и Европа.
Речь идет о 40 странах, которые получают украинское зерно, в частности в Африке, Китае и на Ближнем Востоке, а также в Европе.
По его словам, если России удастся "выбить" Украину из этого процесса, оккупанты смогут заключать выгодные сделки по продаже собственного урожая.
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