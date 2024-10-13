Почему РФ усилила атаки на портовую инфраструктуру Украины ― анализ
Категория
Экономика
Дата публикации

Почему РФ усилила атаки на портовую инфраструктуру Украины ― анализ

Россия реализует новый план относительно Украины
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Источник:  The New York Times

В настоящее время страна-агрессорка Россия делает все возможное, чтобы навредить экономике Украины и ее экспорту. Именно в этих целях РФ усилила ракетные атаки на Одессу, украинскую портовую инфраструктуру и гражданские суда в Черном море.

Главные тезисы

  • В результате атак пострадали многие мирные жители и портовая инфраструктура Одессы.
  • Украина и ее партнеры по всему миру озабочены потерями и возможным снижением экспортного потенциала.
  • Сельское хозяйство Украины снова находится под угрозой.

Россия использует новый план

Журналисты обращают внимание на то, что за последние недели российские захватчики убили 14 человек и ранили еще 28 в Одессе.

Кроме того, указано, что россияне в большинстве случаев целились в суда "под флагами небольших стран, которые вряд ли примут ответные меры против России".

К примеру, пострадали контейнеровоз под флагом Палау и судно под флагом Сент-Китс и Невис. Главный представитель Европейской комиссии по внешним связям обвинил Россию в использовании оружия против "снабжения продовольствием из Украины":

Что также важно понимать, в течение более 2,5 лет полномасштабной войны оккупанты уничтожили или повредили около 300 портовых сооружений в Одесской области.

В последние месяцы Россия произвела около 60 обстрелов по портовой инфраструктуре, повредив 22 гражданских судна и 177 единиц техники, и ранив до 80 гражданских (сотрудников логистических компаний, членов экипажей и работников портов).

Фото: facebook.com/oda.odesa

Как Украина комментирует действия России

В Кабмине отмечают, что эти удары направлены на снижение экспортного потенциала Украины, который для зерна осуществляется в основном морским путем.

Кроме того, сообщается, что от этого прежде всего страдают развивающиеся страны и Европа.

Фото: facebook.com/oda.odesa

Речь идет о 40 странах, которые получают украинское зерно, в частности в Африке, Китае и на Ближнем Востоке, а также в Европе.

В настоящее время украинские фермеры и экспортеры серьезно обеспокоены этой ситуацией, поскольку сельскохозяйственный сектор является ключевым источником доходов для бюджета Украины, заявляет заместитель председателя "Украинского аграрного совета" Денис Марчук.

По его словам, если России удастся "выбить" Украину из этого процесса, оккупанты смогут заключать выгодные сделки по продаже собственного урожая.

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