Это не просто оружие. Зеленский сообщил об изменениях на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Это не просто оружие. Зеленский сообщил об изменениях на фронте

Владимир Зеленский
Зеленский
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13 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что КНДР передает России не только оружие, но и отправляет личный состав для участия в боевых действиях против Украины.

Главные тезисы

  • Россия вовлекает Северную Корею в войну против Украины все активнее.
  • Зеленский заявил, что отношения Украины с союзниками нуждаются в развитии.
  • Развертывание северокорейских сил в Донецкой области может привести к усилению наступательных операций России в Украине.

Солдаты КНДР уже гибнут на украинском фронте

По словам украинского лидера, он и его команда получили данные о том, что страна-агрессорка усиливает свое сотрудничество с разными авторитарными режимами, в первую очередь с Северной Кореей.

Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, в таких условиях отношения Украины с союзниками нуждаются в развитии, а фронт нуждается в большей поддержке.

Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении наших сил — это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны, — добавил Владимир Зеленский.

РФ продолжает втягивать Северную Корею в войну против Украины

Согласно данным американских аналитиков, солдаты КНДР по состоянию на сегодняшний день действуют в оккупированной Донецкой области.

Пока неизвестно, какие масштабы северокорейской группировки войск Россия может развернуть на линии фронта или перебросить в Курскую область.

Но эти сценарии могут также способствовать усилиям России по привлечению дополнительных сил к приоритетным наступательным операциям в Украине и продолжить кульминацию российской наступательной операции, которая началась летом 2024 года, пишет ISW.

Американские аналитики также озвучили предположение, что развертывание страной-агрессорой РФ северокорейских сил может создать возможности для их использования в Украине в зависимости от качества, структуры, размещения и оперативной совместимости войск КНДР.

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