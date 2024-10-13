Это не просто оружие. Зеленский сообщил об изменениях на фронте

13 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что КНДР передает России не только оружие, но и отправляет личный состав для участия в боевых действиях против Украины.
Главные тезисы
- Россия вовлекает Северную Корею в войну против Украины все активнее.
- Зеленский заявил, что отношения Украины с союзниками нуждаются в развитии.
- Развертывание северокорейских сил в Донецкой области может привести к усилению наступательных операций России в Украине.
Солдаты КНДР уже гибнут на украинском фронте
По словам украинского лидера, он и его команда получили данные о том, что страна-агрессорка усиливает свое сотрудничество с разными авторитарными режимами, в первую очередь с Северной Кореей.
По его словам, в таких условиях отношения Украины с союзниками нуждаются в развитии, а фронт нуждается в большей поддержке.
РФ продолжает втягивать Северную Корею в войну против Украины
Согласно данным американских аналитиков, солдаты КНДР по состоянию на сегодняшний день действуют в оккупированной Донецкой области.
Пока неизвестно, какие масштабы северокорейской группировки войск Россия может развернуть на линии фронта или перебросить в Курскую область.
Американские аналитики также озвучили предположение, что развертывание страной-агрессорой РФ северокорейских сил может создать возможности для их использования в Украине в зависимости от качества, структуры, размещения и оперативной совместимости войск КНДР.
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