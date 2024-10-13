Це не просто зброя. Зеленський повідомив про зміни на фронті

13 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що КНДР передає Росії не лише зброю, а й надсилає особовий склад для участі у бойових діях проти України.

Солдати КНДР уже гинуть на українському фронті

За словами українського лідера, він та його команда отримали дані про те, що країна-агресорка посилює свою співпрацю з різними авторитарними режимами, насамперед з Північною Кореєю.

Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, у таких умовах відносини України з союзники потребують розвитку, а фронт потребує більшої підтримки.

Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил — це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни, — додав Володимир Зеленський. Поширити

РФ продовжує втягувати Північну Корею у війну проти України

Згідно з даними американських аналітиків, солдати КНДР станом на сьогодні діють в окупованій Донецькій області.

Наразі поки невідомо, які масштаби північнокорейського угруповання військ Росія може розгорнути на лінії фронту або ж перекинути у Курську область.

Але ці сценарії можуть також сприяти зусиллям Росії щодо залучення додаткових сил до пріоритетних наступальних операцій в Україні і продовжити кульмінацію російської наступальної операції, яка розпочалася влітку 2024 року, — пише ISW. Поширити

Американські аналітики також озвучили припущення, що розгортання країною-агресоркою РФ північнокорейських сил може створити можливості для їх використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення і оперативної сумісності військ КНДР.