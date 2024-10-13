Це не просто зброя. Зеленський повідомив про зміни на фронті

13 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що КНДР передає Росії не лише зброю, а й надсилає особовий склад для участі у бойових діях проти України.
Головні тези:
- Росія втягує Північну Корею у війну проти України дедалі активніше.
- Зеленський заявив, що відносин України з союзниками потребують розвитку.
- Розгортання північнокорейських сил у Донецькій області може призвести до посилення наступальних операцій Росії в Україні.
Солдати КНДР уже гинуть на українському фронті
За словами українського лідера, він та його команда отримали дані про те, що країна-агресорка посилює свою співпрацю з різними авторитарними режимами, насамперед з Північною Кореєю.
За його словами, у таких умовах відносини України з союзники потребують розвитку, а фронт потребує більшої підтримки.
РФ продовжує втягувати Північну Корею у війну проти України
Згідно з даними американських аналітиків, солдати КНДР станом на сьогодні діють в окупованій Донецькій області.
Наразі поки невідомо, які масштаби північнокорейського угруповання військ Росія може розгорнути на лінії фронту або ж перекинути у Курську область.
Американські аналітики також озвучили припущення, що розгортання країною-агресоркою РФ північнокорейських сил може створити можливості для їх використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення і оперативної сумісності військ КНДР.
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