Це не просто зброя. Зеленський повідомив про зміни на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Це не просто зброя. Зеленський повідомив про зміни на фронті

Володимир Зеленський
Зеленський

13 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що КНДР передає Росії не лише зброю, а й надсилає особовий склад для участі у бойових діях проти України.

Головні тези:

  • Росія втягує Північну Корею у війну проти України дедалі активніше.
  • Зеленський заявив, що відносин України з союзниками потребують розвитку.
  • Розгортання північнокорейських сил у Донецькій області може призвести до посилення наступальних операцій Росії в Україні.

Солдати КНДР уже гинуть на українському фронті

За словами українського лідера, він та його команда отримали дані про те, що країна-агресорка посилює свою співпрацю з різними авторитарними режимами, насамперед з Північною Кореєю.

Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, у таких умовах відносини України з союзники потребують розвитку, а фронт потребує більшої підтримки.

Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил — це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни, — додав Володимир Зеленський.

РФ продовжує втягувати Північну Корею у війну проти України

Згідно з даними американських аналітиків, солдати КНДР станом на сьогодні діють в окупованій Донецькій області.

Наразі поки невідомо, які масштаби північнокорейського угруповання військ Росія може розгорнути на лінії фронту або ж перекинути у Курську область.

Але ці сценарії можуть також сприяти зусиллям Росії щодо залучення додаткових сил до пріоритетних наступальних операцій в Україні і продовжити кульмінацію російської наступальної операції, яка розпочалася влітку 2024 року, — пише ISW.

Американські аналітики також озвучили припущення, що розгортання країною-агресоркою РФ північнокорейських сил може створити можливості для їх використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення і оперативної сумісності військ КНДР.

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