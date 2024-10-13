План победы Украины. Зеленский указал на важный нюанс

По словам главы государства Владимира Зеленского, сейчас следует согласовать с союзниками определенные дополнительные вопросы относительно Плана победы Украины. Только после этого можно будет перейти к его реализации.
Главные тезисы
- План победы Украины находится в стадии согласования с международными союзниками.
- Президент Зеленский подчеркивает важность силового подхода для достижения мира.
- Глава государства сообщил о ключевых изменениях на поле боя.
План победы Украины находится на стадии обсуждения
Как отметил украинский лидер, уже сейчас он и его команда активно готовятся к новым переговорам, которые пройдут на следующей неделе.
Прежде всего, речь идет о презентации союзникам стратегии принуждения России к миру.
По словам главы государства, прямо сейчас крайне важно не прекращать действовать, чтобы не дать России и ее союзникам адаптироваться к нашим возможностям.
По убеждению президента Украины, настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами — ради такой силы, ради настоящего мира.
Зеленский сообщил об изменениях на фронте
Согласно данным украинского лидера, Северная Корея передает России не только оружие, но и отправляет личный состав для участия в боевых действиях против Украины.
Он также обратил внимание на то, что в таких условиях отношения Украины с союзниками нуждаются в развитии, а фронт нуждается в большей поддержке.
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