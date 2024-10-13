План победы Украины. Зеленский указал на важный нюанс

По словам главы государства Владимира Зеленского, сейчас следует согласовать с союзниками определенные дополнительные вопросы относительно Плана победы Украины. Только после этого можно будет перейти к его реализации.

План победы Украины находится на стадии обсуждения

Как отметил украинский лидер, уже сейчас он и его команда активно готовятся к новым переговорам, которые пройдут на следующей неделе.

Прежде всего, речь идет о презентации союзникам стратегии принуждения России к миру.

Команды нашего государства и команды лидеров наших партнеров, которым уже представлен План победы, продолжают работать над деталями. Нужны общие шаги, и это должны быть сильные шаги. Есть определенные дополнительные вопросы, которые мы должны согласовать с нашими партнерами, но весь необходимый потенциал у партнеров есть. И это абсолютно реалистично — усилить позиции нашего государства именно так, как необходимо для честного мира. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, прямо сейчас крайне важно не прекращать действовать, чтобы не дать России и ее союзникам адаптироваться к нашим возможностям.

По убеждению президента Украины, настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами — ради такой силы, ради настоящего мира.

Команды будут работать. Будет работа и с лидерами тоже. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать, — добавил Владимир Зеленский. Поделиться

Зеленский сообщил об изменениях на фронте

Согласно данным украинского лидера, Северная Корея передает России не только оружие, но и отправляет личный состав для участия в боевых действиях против Украины.

Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что в таких условиях отношения Украины с союзниками нуждаются в развитии, а фронт нуждается в большей поддержке.