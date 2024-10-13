План победы Украины. Зеленский указал на важный нюанс
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Политика
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План победы Украины. Зеленский указал на важный нюанс

Владимир Зеленский
Зеленский
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По словам главы государства Владимира Зеленского, сейчас следует согласовать с союзниками определенные дополнительные вопросы относительно Плана победы Украины. Только после этого можно будет перейти к его реализации.

Главные тезисы

  • План победы Украины находится в стадии согласования с международными союзниками.
  • Президент Зеленский подчеркивает важность силового подхода для достижения мира.
  • Глава государства сообщил о ключевых изменениях на поле боя.

План победы Украины находится на стадии обсуждения

Как отметил украинский лидер, уже сейчас он и его команда активно готовятся к новым переговорам, которые пройдут на следующей неделе.

Прежде всего, речь идет о презентации союзникам стратегии принуждения России к миру.

Команды нашего государства и команды лидеров наших партнеров, которым уже представлен План победы, продолжают работать над деталями. Нужны общие шаги, и это должны быть сильные шаги. Есть определенные дополнительные вопросы, которые мы должны согласовать с нашими партнерами, но весь необходимый потенциал у партнеров есть. И это абсолютно реалистично — усилить позиции нашего государства именно так, как необходимо для честного мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, прямо сейчас крайне важно не прекращать действовать, чтобы не дать России и ее союзникам адаптироваться к нашим возможностям.

По убеждению президента Украины, настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами — ради такой силы, ради настоящего мира.

Команды будут работать. Будет работа и с лидерами тоже. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать, — добавил Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил об изменениях на фронте

Согласно данным украинского лидера, Северная Корея передает России не только оружие, но и отправляет личный состав для участия в боевых действиях против Украины.

Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также обратил внимание на то, что в таких условиях отношения Украины с союзниками нуждаются в развитии, а фронт нуждается в большей поддержке.

Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении наших сил — это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большой войны, — заявил глава государства.

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