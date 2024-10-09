План перемоги України. Чи може Зеленський змінити підхід
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План перемоги України. Чи може Зеленський змінити підхід

Зеленський
Джерело:  Bloomberg

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на своїх інсайдерів, український лідер Володимир Зеленський може проявити більшу гнучкість, щоб зупинити війну РФ проти України якомога швидше.

Головні тези:

  • Зеленський може змінити підхід, щоб швидше зупинити війну Росії проти України.
  • Україна налаштована на завершення війни, яку почала РФ, однак не збирається торгуватися територіями.
  • Членство України в НАТО залишається наріжним каменем у переговорах, однак позиція союзників Києва досі неоднозначна.

Україна хоче зупинити кровопролиття

За словами анонімних джерел видання, Зеленський категорично відкидає пропозиції щодо "торгу" суверенітетом чи територіями України.

Попри це, українська влада налаштована зробити все можливе, щоб покласти край війні, яку розпочала Росія.

Про те, що Зеленський готовий частково змінити свій підхід, мало бути оголошено під час зустрічі у форматі "Рамштайн" цього тижня.

Однак їй довелося перенести через скасування Джо Байденом поїздки до Німеччини.

Тиск з боку західних союзників з вимогою представити конкретніший план щодо завершення війни зростає на тлі ситуації на фронті, складнощів з фінансуванням і невизначеністю щодо результатів президентських виборів у США.

Вступ України в НАТО — досі наріжний камінь

За словами журналістів, головним елементом будь-яких переговорів є членство України в НАТО, однак серед союзників Києва досі немає чіткої позиції з цього приводу.

Інсайдери звертають увагу на те, що на Байдена чинять тиск, щоб він надіслав Україні пряме запрошення вступити до альянсу.

Однак президент США не поспішає з цим рішення, знаючи, що воно може стати потенційним козирем на будь-яких переговорах за участю Кремля.

Співрозмовник агентства, знайомий з перебігом обговорень у НАТО, каже, що будь-яка пропозиція, крім повноправного членства, поставить Україну у скрутне становище, коли справа дійде до переговорів про припинення вогню.

На цьому тлі вкрай непередбачуваною залишається поведінка Путіна, який не хоче бачити Україну в Альянсі.

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