План победы Украины. Может ли Зеленский изменить подход

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на своих инсайдеров, украинский лидер Владимир Зеленский может проявить большую гибкость, чтобы остановить войну РФ против Украины как можно быстрее.
Главные тезисы
- Зеленский может изменить подход, чтобы поскорее остановить войну России против Украины.
- Украина настроена на завершение войны, начатой РФ, однако не собирается торговаться территориями.
- Членство Украины в НАТО остается краеугольным камнем в переговорах, однако позиция союзников Киева до сих пор неоднозначна.
Украина хочет остановить кровопролитие
По словам анонимных источников издания, Зеленский категорически исключает предложения относительно "торга" суверенитетом или территориями Украины.
Несмотря на это, украинские власти настроены сделать все возможное, чтобы положить конец войне, которую начала Россия.
О том, что Зеленский готов частично изменить свой подход, должно было быть объявлено во время встречи в формате "Рамштайн" на этой неделе.
Однако ее пришлось перенести из-за отмены Джо Байденом поездки в Германию.
Вступление Украины в НАТО — до сих пор краеугольный камень
По словам журналистов, главным элементом любых переговоров является членство Украины в НАТО, однако среди союзников Киева до сих пор нет четкой позиции на этот счет.
Инсайдеры обращают внимание на то, что на Байдена оказывают давление, чтобы он направил Украине прямое приглашение вступить в Альянс.
Однако президент США не торопится с этим решением, зная, что оно может стать потенциальным козырем на любых переговорах с участием Кремля.
На этом фоне крайне непредсказуемым остается поведение Путина, не желающего видеть Украину в Альянсе.
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