План победы Украины. Может ли Зеленский изменить подход

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на своих инсайдеров, украинский лидер Владимир Зеленский может проявить большую гибкость, чтобы остановить войну РФ против Украины как можно быстрее.

Украина хочет остановить кровопролитие

По словам анонимных источников издания, Зеленский категорически исключает предложения относительно "торга" суверенитетом или территориями Украины.

Несмотря на это, украинские власти настроены сделать все возможное, чтобы положить конец войне, которую начала Россия.

О том, что Зеленский готов частично изменить свой подход, должно было быть объявлено во время встречи в формате "Рамштайн" на этой неделе.

Однако ее пришлось перенести из-за отмены Джо Байденом поездки в Германию.

Давление со стороны западных союзников с требованием представить более конкретный план по завершению войны растет на фоне ситуации на фронте, сложностей с финансированием и неопределенностью результатов президентских выборов в США. Поделиться

Вступление Украины в НАТО — до сих пор краеугольный камень

По словам журналистов, главным элементом любых переговоров является членство Украины в НАТО, однако среди союзников Киева до сих пор нет четкой позиции на этот счет.

Инсайдеры обращают внимание на то, что на Байдена оказывают давление, чтобы он направил Украине прямое приглашение вступить в Альянс.

Однако президент США не торопится с этим решением, зная, что оно может стать потенциальным козырем на любых переговорах с участием Кремля.

Собеседник агентства, знакомый с ходом обсуждений в НАТО, говорит, что любое предложение, кроме полноправного членства, поставит Украину в затруднительное положение, когда дело дойдет до переговоров о прекращении огня. Поделиться

На этом фоне крайне непредсказуемым остается поведение Путина, не желающего видеть Украину в Альянсе.