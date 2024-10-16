Фицо указал на признаки быстрого завершения войны РФ против Украины

По убеждению словацкого лидера Роберта Фицо, известного своей пророссийской позицией, война РФ против Украины может закончиться в ближайшее время.

Фицо выступил с новым громким прогнозом

Вероятность окончания войны в Украине в короткие сроки очень высока, поскольку неожиданно поднимается тема приглашения Украины в НАТО, — заявил премьер-министр Словакии. Поделиться

По его словам, именно во время заседания Европейского совета станет известно, когда это может произойти.

Роберт Фицо также начал утверждать, что это приглашение для Украины не будет "бесплатным".

Что интересно, приспешник Путина пожелал Украине справедливого мира, но спросил, возможно ли его достичь в нынешних условиях.

Как отметил словацкий лидер, его команда поддерживает территориальную целостность Украины и что он поддержит любой мирный план, предложенный для завершения войны.

Кроме того, он заявил, что мирные переговоры также будут на повестке дня его предстоящего визита в Китай.

Фицо снова продвигает путинские нарративы

Словацкий лидер продолжает утверждать, что армия РФ, мол, никогда не уйдет из Крыма и других территорий, таких как Донецкая и Луганская области.

На этом фоне он добавил, что войну невозможно завершить на поле боя.

Кроме того, Фицо напомнил, что его страна продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине. По его словам, наиболее необходимой поддержкой является снабжение электроэнергией.

Политик также добавил, что ожидает от Украины сотрудничества в вопросах импорта нефти и газа в Словакию.