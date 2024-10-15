Бывший американский лидер Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать информацию о телефонных перегорях с российским диктатором Владимиром Путиным после ухода из Белого дома в 2021 году.
Главные тезисы
- Трамп отказался комментировать информацию о переговорах с Путиным.
- Он снова напомнил о своих "жестких решениях" против России.
- Однако на этом фоне Трамп не скрывает, что его отношения с Путиным выходят за рамки политики.
Трамп продолжает гордиться своей дружбой с Путиным
Журналист попросил лидера республиканцев прокомментировать информацию о якобы разговорах с Путиным после 2021 года.
Как известно, об этом написал редактор The Washington Post Боб Вудворд в книге "Война" со ссылкой на инсайдера в окружении экс-президента.
Кроме того, он еще раз повторил, что у нелегитимного президента РФ есть "2000 ядерных боеголовок, как и у нас".
Однако здесь Дональд Трамп снова ошибся, поскольку у США более 5500 боеголовок.
Трамп снова напомнил о своих "жестких" решениях касательно России
Кандидат в президенты США еще раз повторил, что именно он "остановил строительство "Северного потока-2", о котором до сих пор никто не слышал".
Что важно понимать, во время правления Трампа официальный Вашингтон действительно ввел санкции против оператора Северного потока-2.
Как известно, это произошло в январе 2021 года в составе оборонного бюджета, для утверждения которого Конгресс преодолел вето президента.
Несмотря на это, Трамп не скрывает, что его отношения с Путиным выходят за рамки политики.
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