Бывший американский лидер Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать информацию о телефонных перегорях с российским диктатором Владимиром Путиным после ухода из Белого дома в 2021 году.

Трамп продолжает гордиться своей дружбой с Путиным

Журналист попросил лидера республиканцев прокомментировать информацию о якобы разговорах с Путиным после 2021 года.

Как известно, об этом написал редактор The Washington Post Боб Вудворд в книге "Война" со ссылкой на инсайдера в окружении экс-президента.

Ну, я не комментирую это, но скажу вам так: если я это совершил, то это разумный поступок. Если я дружу с людьми, если я могу общаться с людьми, это хорошо, а не плохо, с точки зрения государства. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Кроме того, он еще раз повторил, что у нелегитимного президента РФ есть "2000 ядерных боеголовок, как и у нас".

Однако здесь Дональд Трамп снова ошибся, поскольку у США более 5500 боеголовок.

Трамп снова напомнил о своих "жестких" решениях касательно России

Кандидат в президенты США еще раз повторил, что именно он "остановил строительство "Северного потока-2", о котором до сих пор никто не слышал".

Что важно понимать, во время правления Трампа официальный Вашингтон действительно ввел санкции против оператора Северного потока-2.

Как известно, это произошло в январе 2021 года в составе оборонного бюджета, для утверждения которого Конгресс преодолел вето президента.

Несмотря на это, Трамп не скрывает, что его отношения с Путиным выходят за рамки политики.