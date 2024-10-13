Когда может начаться Третья мировая война. Трамп выступил с новым прогнозом

По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, существует высокий риск того, что Третья мировая война начнется в ближайшие месяцы.

Трамп снова пугает Штаты Третьей мировой

С новым громким предупреждением на этот счет лидер республиканцев выступил во время митинга в Калифорнии.

Кроме того, Дональд Трамп снова не обошел вниманием войну России против Украины.

У нас проблема. Я действительно беспокоюсь о следующих трех месяцах, правда. Я беспокоюсь о следующих 3,5-4 месяцах. Мы окажемся в мировой войне из-за этого, из-за людей, которые у нас есть. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Стоит отметить, что месяц назад одиозный политик публично выражал свое возмущение из-за Курской операции Сил обороны Украины.

Посмотрите, что происходит в Украине. Они хлынули в Россию. Будет Третья мировая война, — жаловался Дональд Трамп. Поделиться

Что важно понимать, это уже не первый раз лидер республиканцев пугает мир "большой войной", если он проиграет выборы в США.

Байден убежден, что именно Трамп может подтолкнуть мир к Третьей мировой

Как считает американский лидер, его бывший оппонент способен привести американцев к мировому противостоянию.

…мы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить, — заявил ранее Джо Байден. Поделиться

Глава Белого дома добавил, что Третья мировая может начаться, если Трамп одержит победу на выборах.

Если вы хотите Третью мировую войну, то позвольте ему победить. Джо Байден Президент США

По его убеждению, к большой войне может привести одно ошибочное решение относительно Украины.