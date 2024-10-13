Когда может начаться Третья мировая война. Трамп выступил с новым прогнозом

По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, существует высокий риск того, что Третья мировая война начнется в ближайшие месяцы.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выступил с прогнозами по поводу начала Третьей мировой войны.
- На этом фоне он в который раз вспомнил о войне РФ против Украины.
- Джо Байден считает, что именно Трамп может подтолкнуть мир к масштабному конфликту.
Трамп снова пугает Штаты Третьей мировой
С новым громким предупреждением на этот счет лидер республиканцев выступил во время митинга в Калифорнии.
Кроме того, Дональд Трамп снова не обошел вниманием войну России против Украины.
Стоит отметить, что месяц назад одиозный политик публично выражал свое возмущение из-за Курской операции Сил обороны Украины.
Что важно понимать, это уже не первый раз лидер республиканцев пугает мир "большой войной", если он проиграет выборы в США.
Байден убежден, что именно Трамп может подтолкнуть мир к Третьей мировой
Как считает американский лидер, его бывший оппонент способен привести американцев к мировому противостоянию.
Глава Белого дома добавил, что Третья мировая может начаться, если Трамп одержит победу на выборах.
По его убеждению, к большой войне может привести одно ошибочное решение относительно Украины.
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