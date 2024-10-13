Коли може початися Третя світова війна. Трамп виступив з новим прогнозом

На переконання кандидата у президенти США Дональда Трампа, існує високий ризик того, що Третя світова війна розпочнеться найближчими місяцями.
Головні тези:
- Дональд Трамп виступив з прогнозами щодо початку Третьої світової війни.
- На цьому тлі він вкотре згадав про війну РФ проти України.
- Джо Байден вважає, що саме Трамп може підштовхнути світ до масштабного конфлікту.
Трамп знову лякає Штати Третьою світовою
З новим гучним попередження з цього приводу лідер республіканців виступив під час мітингу у Каліфорнії.
Окрім того, Дональд Трамп вкотре не оминув увагою війну Росії проти України.
Варто також зазначити, що місяць тому одіозний політик публічно висловлював своє обурення через Курську операцію Сил оборони України.
Що важливо розуміти, це вже не вперше лідер республіканців лякає світ “великою війною”, якщо він програє вибори у США.
Байден переконаний, що саме Трамп може підштовхнути світ до Третьої світової
Як вважає американський лідер, його колишній опонент здатен привести американців до світового протистояння.
Очільник Білого дому додав, що Третя світова може початися, якщо Трамп здобуде перемогу на виборах.
На його переконання, до “великої війни” може призвести одне хибне рішення щодо України.
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