Це розумний вчинок. Трамп виступив з новою неоднозначною заявою про Путіна

Колишній американський лідер Дональд Трамп відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про телефонні перегори з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як покинув Білий дім у 2021 році.
Головні тези:
- Трамп відмовився коментувати інформацію про переговори з Путіним.
- Він знову нагадав про свої “жорсткі рішення” проти Росії.
- Однак на цьому тлі Трамп не приховує, що його стосунки з Путіним виходять за межі політики.
Трамп продовжує пишатися своєю дружбою з Путіним
Журналіст попросив лідера республіканців прокоментувати інформацію про нібито розмови з Путіним після 2021 року.
Як відомо, про це написав редактор The Washington Post Боб Вудворд у книзі "Війна" з посиланням на інсайдера в оточенні експрезидента.
Окрім того, він вкотре повторив, що у нелегітимного президента РФ є "2000 ядерних боєголовок, як і у нас".
Однак тут Дональд Трамп знову помилився, оскільки у США понад 5500 боєголовок.
Трамп знову нагадав про свої “жорсткі” рішення щодо Росії
Кандидат у президенти США вкотре повторив, що саме він “припинив будівництво "Північного потоку-2", про який доти ніхто не чув”.
Що важливо розуміти, під час правління Трампа офіційний Вашингтон дійсно ввів санкції проти оператора "Північного потоку-2".
Як відомо, це сталося січні 2021 року у складі оборонного бюджету, для затвердження якого Конгрес подолав вето президента.
Попри це, Трамп не приховує, що його стосунки з Путіним виходять за межі політики.
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