Це розумний вчинок. Трамп виступив з новою неоднозначною заявою про Путіна
Категорія
Політика
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Це розумний вчинок. Трамп виступив з новою неоднозначною заявою про Путіна

Трамп
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Колишній американський лідер Дональд Трамп відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про телефонні перегори з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як покинув Білий дім у 2021 році.

Головні тези:

  • Трамп відмовився коментувати інформацію про переговори з Путіним.
  • Він знову нагадав про свої “жорсткі рішення” проти Росії.
  • Однак на цьому тлі Трамп не приховує, що його стосунки з Путіним виходять за межі політики.

Трамп продовжує пишатися своєю дружбою з Путіним

Журналіст попросив лідера республіканців прокоментувати інформацію про нібито розмови з Путіним після 2021 року.

Як відомо, про це написав редактор The Washington Post Боб Вудворд у книзі "Війна" з посиланням на інсайдера в оточенні експрезидента.

Ну, я не коментую це, але скажу вам так: якщо я це зробив, то це розумний вчинок. Якщо я дружу з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано, з погляду держави.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

Окрім того, він вкотре повторив, що у нелегітимного президента РФ є "2000 ядерних боєголовок, як і у нас".

Однак тут Дональд Трамп знову помилився, оскільки у США понад 5500 боєголовок.

Трамп знову нагадав про свої “жорсткі” рішення щодо Росії

Кандидат у президенти США вкотре повторив, що саме він “припинив будівництво "Північного потоку-2", про який доти ніхто не чув”.

Що важливо розуміти, під час правління Трампа офіційний Вашингтон дійсно ввів санкції проти оператора "Північного потоку-2".

Як відомо, це сталося січні 2021 року у складі оборонного бюджету, для затвердження якого Конгрес подолав вето президента.

Попри це, Трамп не приховує, що його стосунки з Путіним виходять за межі політики.

У Росії ніколи не було президента, якого б так поважали, але, що більш важливо чи менш важливо, я гадаю, я приїхав до Росії, і люди казали: він (Трамп. — ред.) любить Путіна, а Путін любить його, — додав колишній очільник Білого дому.

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