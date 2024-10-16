Фіцо вказав на ознаки швидкого завершення війни РФ проти України

На переконання словацького лідера Роберта Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією, війна РФ проти України може закінчитися найближчим часом.

Фіцо виступив з новим гучним прогнозом

Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока, оскільки несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО, — заявив прем'єр-міністр Словаччини. Поширити

За його словами, саме під час засідання Європейської ради стане відомо, коли це може статися.

Роберт Фіцо також почав стверджувати, що це запрошення для України не буде "безкоштовним".

Що цікаво, поплічник Путіна побажав Україні справедливого миру, але запитав, чи можливо його досягти за нинішніх умов.

Як зазначив словацький лідер, його команда підтримує територіальну цілісність України, і що він підтримає будь-який мирний план, запропонований для завершення війни.

Крім того, він заявив, що мирні переговори також будуть на порядку денному його майбутнього візиту до Китаю.

Фіцо знову просуває путінські наративи

Словацький лідер продовжує стверджувати, що армія РФ, мовляв, ніколи не піде з Криму та інших територій, таких як Донецька і Луганська області.

На цьому тлі він додав, що цю війну неможливо завершити на полі бою.

Окрім того, Фіцо нагадав, що його країна продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні. За його словами, найбільш необхідною підтримкою є постачання електроенергії.

Політик також додав, що очікує від України співпраці у питанні імпорту нафти і газу до Словаччини.