План перемоги України. Рада одностайно підтримала представлений Зеленським документ

Верховна Рада України цілком і одноголосно підтримує представлений 16 жовтня президентом України Володимиром Зеленським План перемоги та вже "включається" в його реалізацію.
Головні тези:
- Верховна Рада підтримує і включається в реалізацію Плану перемоги України від Зеленського.
- Український парламент активно співпрацює з урядом та союзниками для швидкої перемоги над загрозами.
- Реалізація плану Перемоги передбачає проведення законодавчих ініціатив та політичних заходів.
- План перемоги є складовою Формули миру Зеленського та необхідним стратегічним кроком для забезпечення безпеки України.
- Президент Зеленський закликав спільними зусиллями зупинити російську агресію проти України.
Рада підтримала План перемоги України від Зеленського
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За підсумками зустрічі Руслан Стефанчук озвучив три основні меседжі.
За словами глави Верховної Ради, ці меседжі вже сьогодні свідчать про те, що український парламент єдиний у своєму намірі щодо сприйняття і реалізації "цих фундаментальних п’яти положень, які закладені в цьому Плані".
За його словами, йдеться зокрема про потужні контакти з парламентарями закордонних країн.
Передусім — Конгресу США, Європарламенту, парламентів країн Європейського Союзу, парламенту країн "Великої сімки", інших наших партнерів, де ми на парламентському рівні повинні чітко поясними всі бачення, всі меседжі, всі директиви, які "зашиті" в плані Перемоги.
Він також наголосив, що парламент у повному обсязі включається в законопроєктну діяльність, яка буде пріоритетною для реалізації плану Перемоги.
Ми й надалі будемо використовувати всі свої парламентські функції для об’єднання українського суспільства і для наближення реалізації усіх положень, які сьогодні були викладені в Плані, який представив президент України Володимир Зеленський.
Деталі реалізації Плану перемоги України
За словами Стефанчука, з кожного з пунктів плану Перемоги, буде проведена низка законодавчих ініціатив.
Стефанчук також зазначив, що запрошення України до НАТО є політичним питанням і воно потребуватиме ухвалення відповідних законів, які будуть спрямовані на наближення країни до стандартів Альянсу.
Друге питання, яке стосується стримування та іншого, це, мабуть, буде та законодавча і політична діяльність. Тут мають бути заклики до урядів і парламентів закордонних країн щодо фінансування цього спротиву. Таке саме з економічного напрямку. Ну, і щодо кожного в нас буде пропрацьований єдиний спільний план законопроєктної роботи, яку має виконати парламент для реалізації плану Перемоги.
Як каже Стефанчук, чотири пункти, про які говорив Володимир Зеленський, мають бути виконані у найближчій перспективі.
Він нагадав, що Формула миру є більш комплексним механізмом, який включає, зокрема, питання репарацій і більш потужного санкційного тиску, хоча складові санкційного тиску включені і в план Перемоги.
Стефанчук також зазначив, що план Перемоги — це те, що потрібно Україні на найближчий час.
І аргумент тут дуже простий — це те, що я постійно говорю нашим колегам і закордонним партнерам — ви повинні зрозуміти: чим довше триває ця війна, тим більш вправна стає Росія, як наш ворог. Ми дуже добре пам’ятаємо стан російської армії на початку вторгнення, і розуміємо, що зараз вони теж вдосконалюються. І тому питання вже не тільки в перемозі, питання у швидкій перемозі, щоб не дати можливість Російській Федерації створити глобальну загрозу для усього світу. Через отримання тих навичок і вмінь, які вона все одно набуває на полі бою.
Зеленський представив у Раді План перемоги України
16 жовтня глава держави Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги, України, який налічує 5 основних пунктів і 3 таємних додатки.
На переконання президента, реалізація Плану перемогу насамперед залежить від союзників України, а не від Росії.
Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що російський диктатор Володимир Путін не шукає чесного миру, оскільки він просто збожеволів й продовжить вбивати невинних українців.
Саме тому український лідер наполягає на тому, що Росію потрібно примусити до миру.
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