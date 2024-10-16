План победы Украины. Рада единогласно поддержала представленный Зеленским документ

Верховная Рада Украины полностью и единогласно поддерживает представленный 16 октября президентом Украины Владимиром Зеленским План победы и уже "включается" в его реализацию.
Главные тезисы
- План победы Украины, предложенный президентом Зеленским, единогласно поддержан Верховной Радой.
- Реализация плана предусматривает проведение законодательных инициатив и сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности страны.
- Украинский парламент активно включается в законопроектную деятельность, устанавливая межфракционные группы и работая над соблюдением стандартов НАТО.
- План победы является важным стратегическим шагом для предотвращения угрозы со стороны России и обеспечения мирной перспективы для Украины.
- Президент Зеленский выразил необходимость скорейшей победы над российской агрессией и акцентировал важность поддержки союзников в этом процессе.
Рада поддержала План победы Украины от Зеленского
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По итогам встречи Руслан Стефанчук озвучил три основных месседжа.
По словам главы Верховной Рады, эти месседжи уже сегодня свидетельствуют о том, что украинский парламент единственный в своем намерении по восприятию и реализации "этих фундаментальных пяти положений, которые заложены в этом Плане".
По его словам, речь идет о мощных контактах с парламентариями зарубежных стран.
Прежде всего — Конгресса США, Европарламента, парламентов стран Европейского Союза, парламента стран "Большой семерки", других наших партнеров, где мы на парламентском уровне должны четко объяснить все видения, все месседжи, все "зашитые" в плане Победы директивы.
Он также подчеркнул, что парламент в полном объеме включается в законопроектную деятельность, которая будет приоритетной для реализации плана Победы.
Мы и дальше будем использовать все свои парламентские функции для объединения украинского общества и для приближения реализации всех положений, которые сегодня были изложены в Плане, представленном президентом Украины Владимиром Зеленским.
Детали реализации Плана победы Украины
По словам Стефанчука, по каждому из пунктов плана Победы будет проведен ряд законодательных инициатив.
Стефанчук также отметил, что приглашение Украины в НАТО является политическим вопросом и будет нуждаться в принятии соответствующих законов, которые будут направлены на приближение страны к стандартам Альянса.
Второй вопрос, касающийся сдерживания и другого, это, пожалуй, будет законодательная и политическая деятельность. Здесь должны быть призывы к правительствам и парламентам зарубежных стран по поводу финансирования этого сопротивления. Таково именно из экономического направления. Ну, и по каждому у нас будет проработан единый совместный план законопроектной работы, которую должен выполнить парламент для реализации плана Победы.
Как говорит Стефанчук, четыре пункта, о которых говорил Владимир Зеленский, должны быть выполнены в ближайшей перспективе.
Он напомнил, что Формула мира является более комплексным механизмом, включающим в частности вопросы репараций и более мощного санкционного давления, хотя составляющие санкционного давления включены и в план Победы.
Стефанчук также отметил, что план Победы — это то, что нужно Украине в ближайшее время.
И аргумент здесь очень прост — это то, что я постоянно говорю нашим коллегам и зарубежным партнерам — вы должны понять: чем дольше длится эта война, тем ловчее становится Россия, как наш враг. Мы очень хорошо помним состояние российской армии в начале вторжения, и понимаем, что сейчас они совершенствуются. И потому вопрос уже не только в победе, вопрос в скорой победе, чтобы не дать возможность Российской Федерации создать глобальную угрозу всему миру. Из-за получения тех навыков и умений, которые она все равно приобретает на поле боя.
Зеленский представил в Раде План победы Украины
16 октября глава государства Владимир Зеленский представил в парламенте План победы, Украины, который насчитывает 5 основных пунктов и 3 тайных приложения.
По убеждению президента, реализация Плана победы в первую очередь зависит от союзников Украины, а не от России.
Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о том, что российский диктатор Владимир Путин не ищет честного мира, поскольку он просто сошел с ума и продолжит убивать невинных украинцев.
Именно поэтому украинский лидер настаивает, что Россию нужно принудить к миру.
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