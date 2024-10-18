Вступ України в НАТО. Білий дім виступив з важливим уточненням

Команда американського лідера Джо Байдена заявила, що станом на сьогодні серед членів НАТО наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Попри це, Вашингтон планує добитися від інших союзників "такої самої терміновості й внеску" щодо допомоги Україні, як у Сполучених Штатів.

США намагаються розробити чітку тактику щодо України

Офіційний представник Білого дому нагадав про те, що під час саміту НАТО всі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в блоці.

За його словами, одне з ключових питань полягає в тактиці того, як правильно продовжити цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних важливих рішень та дій.

Американська влада наголосила, що "президент Байден хоче, щоб Україна перемогла і забезпечить ці зусилля належними ресурсами".

Саме тому президент закликав до зустрічі на рівні лідерів оборонної контактної групи з Україною, або так званого Рамштайнського саміту — і ця зустріч відбудеться найближчим часом — для того, щоб викликати таку ж терміновість і внесок з боку деяких наших союзників і партнерів, щоб ми могли продовжувати це робити, — заявив представник Білого дому. Поширити

Наразі у центрі уваги США — План перемоги України

За словами представника команди Байдена, станом на сьогодні тривають активні дискусії щодо різних пунктів українського Плану перемоги.

Окрім того, не зупиняється робота над питанням, що стосується корисних копалин, проте він не розкрив подробиць.

Представник Білого дому звернув увагу на те, що наразі "на карту поставлено дуже багато".

Нагальність моменту, безумовно, усвідомлюється, і саме тому президент очолює ці зусилля, щоб забезпечити Україну необхідним обладнанням і, відверто кажучи, серйозно поставитися до всіх елементів, які пропонуються українцями, і працювати з ними над стратегією для забезпечення їхньої перемоги в цій війні, — додав він. Поширити

У Білому домі наголошують, що час не на боці Путіна, тому Україна має цим скористатися.