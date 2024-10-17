Орбан злякався Плану перемоги України. Що пропонує натомість

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що представлений президентом України Володимиром Зеленським План перемоги його лякає й закликав ЄС до перемовин із РФ.

Орбан закликав ЄС до мирних перемовин з Росією щодо України

Про це він написав у Facebook.

Президент Зеленський презентував свій План перемоги. Те, що вчора виклали в українському парламенті, більш ніж лякає. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Потім він знову заговорив про неправильну стратегію ЄС щодо України та Росії.

Я один із тих, хто закликає Євросоюз змінити свою нинішню стратегію. Євросоюз вступив у цю війну з погано організованою, погано виконаною стратегією, побудованою на підставі неякісних розрахунків. Поширити

За його словами, ЄС має змінити стратегію війни на мирну стратегію, а для цього блок повинен домагатися припинення вогню в Україні та перемовин.

Сьогодні закликаю канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами, щоб знайти вихід із цієї ситуації.

Орбан звинуватив Європарламент у пропаганді та брехні щодо Угорщини

Орбан не стримував слів роздратування у своєму виступі.

Я був би радий говорити про пріоритети нашого головування, які я представив, але можу сказати, що вам це не цікаво. Ви тут радше організували політичну інтифаду (з арабської "повстання" — ред.). Вся ця лівацька брехня про Угорщину — це чистої води пропаганда. Поширити

Він сказав, що йому не дивно чути це від євродепутатів, однак звинувачення президентки Єврокомісії його здивували, оскільки у своєму виступі він навмисно не акцентував на розбіжностях між Угорщиною і Брюсселем.