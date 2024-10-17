Орбан злякався Плану перемоги України. Що пропонує натомість

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що представлений президентом України Володимиром Зеленським План перемоги його лякає й закликав ЄС до перемовин із РФ.
Головні тези:
- Віктор Орбан висловив лицемірне занепокоєння щодо Плану перемоги України, запропонованого Володимиром Зеленським.
- Прем'єр-міністр Угорщини закликав ЄС до перемовин з Росією та зміни стратегії ведення війни на мирну.
- Важливим кроком закінчення війни Росії проти України Орбан вважає перемовини з РФ за участю Німеччини та Франції.
- Орбан наголосив на необхідності зміни стратегії ЄС щодо України та Росії для досягнення миру у регіоні.
Орбан закликав ЄС до мирних перемовин з Росією щодо України
Про це він написав у Facebook.
Потім він знову заговорив про неправильну стратегію ЄС щодо України та Росії.
За його словами, ЄС має змінити стратегію війни на мирну стратегію, а для цього блок повинен домагатися припинення вогню в Україні та перемовин.
Сьогодні закликаю канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами, щоб знайти вихід із цієї ситуації.
Орбан звинуватив Європарламент у пропаганді та брехні щодо Угорщини
Орбан не стримував слів роздратування у своєму виступі.
Він сказав, що йому не дивно чути це від євродепутатів, однак звинувачення президентки Єврокомісії його здивували, оскільки у своєму виступі він навмисно не акцентував на розбіжностях між Угорщиною і Брюсселем.
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