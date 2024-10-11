Угорський лідер Віктор Орбан почав цинічно звинувачувати владу Євросоюзу у намірах "повалити" його уряд. З такою заявою він виступив, реагуючи на критику з боку офіційного Брюсселя.
Головні тези:
- Орбан конфліктує з Євросоюзом, стверджуючи, що його команда була шокована діями Європарламенту
- Він звинувачує президентку Європейської комісії та лідера Європейської народної партії у змові.
- Орбан стверджує, що результати голосувань у Європарламенті призводять до “тотального безладу”.
Конфлікт між Орбаном та ЄС суттєво загострився
Прем’єр-міністр Угорщини стверджує, що він та його команда були "шоковані" тим, що відбувається в Європарламенті.
Віктор Орбан також поскаржився на те, що його власні уявлення про Європу та європейську політику не були виправдані.
Як стверджує Орбан, деякий час він перебував у "культурному шоці", але зараз він вже "оговтався від цього".
Угорський прем’єр уже знайшов, кого звинуватити
Віктор Орбан почав цинічно брехати, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер оголосили, що хочуть "повалити угорський уряд" і замінити його "брюссельським".
Він також продовжує запевнювати, що угорці задоволені роботою його команди.
Окрім того, Віктор Орбан додав, що готовий вступити в дебати і дати відсіч європейським політикам.
Що важливо розуміти, нещодавно Вебер назвав головування команди угорського лідера Віктора Орбана у Раді Євросоюзу “повним провалом”.
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