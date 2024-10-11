Тотальний безлад. Орбан боїться повалення уряду Угорщини

Угорський лідер Віктор Орбан почав цинічно звинувачувати владу Євросоюзу у намірах "повалити" його уряд. З такою заявою він виступив, реагуючи на критику з боку офіційного Брюсселя.

Конфлікт між Орбаном та ЄС суттєво загострився

Прем’єр-міністр Угорщини стверджує, що він та його команда були "шоковані" тим, що відбувається в Європарламенті.

Віктор Орбан також поскаржився на те, що його власні уявлення про Європу та європейську політику не були виправдані.

Ми думали, що там розумні люди, і що політичні дебати мають вищу якість… Усе це було тотальним безладом. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Як стверджує Орбан, деякий час він перебував у "культурному шоці", але зараз він вже "оговтався від цього".

Угорський прем’єр уже знайшов, кого звинуватити

Віктор Орбан почав цинічно брехати, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер оголосили, що хочуть "повалити угорський уряд" і замінити його "брюссельським".

Вони назвали членів нового угорського уряду. Європейські соціалісти хочуть делегувати Клару Добрев, а ЄНП хоче делегувати Петера Мадяра… Брюссель хоче делегувати в угорський уряд соціаліста і члена Народної партії, політика суверенітету закінчилася, у нас буде брюссельський уряд, ось сенс того, що сталося, — заявив угорський лідер. Поширити

Він також продовжує запевнювати, що угорці задоволені роботою його команди.

Окрім того, Віктор Орбан додав, що готовий вступити в дебати і дати відсіч європейським політикам.