Це не наша війна. Орбан анонсував нові "миротворчі ініціативи" щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війну в Україні неможливо завершити на полі бою, тому він готує нові “миротворчі ініціативи”.

Орбан знову приміряв личину “миротворця”

Орбан сказав, що "розсудлива частина світу" завжди виступала за мир, і, окрім Західних країн, "майже всі країни виступають винятково за мир".

Політик стверджує, що його "миротворча місія" була спрямована на те, щоб змусити країни Заходу розглянути можливість миру, тому що європейські лідери, на його думку, поводяться так, "наче це їхня війна, хоча ми не воюємо з росіянами".

Це призвело до створення провоєнної Європи. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Він переконаний, що "це не наша війна, припинення вогню і мирні переговори були б в інтересах усіх, тому що очевидно, що ця війна не може бути завершена на полі бою".

За його словами, "миротворча місія" породила дискусії, яких не було б, якби не його турне.

Як тільки почався діалог про мир, все більше країн виявилося готовими приєднатися до табору миру, наприклад, канцлер Німеччини зробив таку заяву. Поширити

Він наголосив, що готує нові ініціативи.

“Миротворча місія” Орбана: що відомо

У її межах угорський лідер здійснив перший офіційний візит до України протягом останніх 15 років.

Він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких сторони обговорили шлях до деескалації, а також можливі сценарії закінчення війни РФ проти України.

Одразу після цього прем’єр Угорщини з’їздив до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Таким чином він став першим із квітня 2022 року європейським лідером, що завітав до нелегітимного президента РФ.

Офіційний Брюссель жорстко відреагував на дії Віктора Орбана, пригрозивши йому та Угорщині серйозними наслідками.