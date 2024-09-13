Это не наша война. Орбан анонсировал новые "миротворческие инициативы" по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что войну в Украине невозможно завершить на поле боя, поэтому он готовит новые миротворческие инициативы.

Орбан снова примерил личину "миротворца"

Орбан сказал, что "здравомыслящая часть мира" всегда выступала за мир, и, кроме Западных стран, "почти все страны выступают исключительно за мир".

Политик утверждает, что его "миротворческая миссия" была направлена на то, чтобы заставить страны Запада рассмотреть возможность мира, потому что европейские лидеры, по его мнению, ведут себя так, "как это их война, хотя мы не воюем с россиянами".

Это привело к созданию провоенной Европы. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Он убежден, что "это не наша война, прекращение огня и мирные переговоры были бы во всех интересах, потому что очевидно, что эта война не может быть завершена на поле боя".

По его словам, "миротворческая миссия" породила дискуссии, которых бы не было, если бы не его турне.

Как только начался диалог о мире, все больше стран оказалось готовым присоединиться к лагерю мира, например, канцлер Германии сделал такое заявление. Поделиться

Он отметил, что готовит новые инициативы.

"Миротворческая миссия" Орбана: что известно

В ее рамках венгерский лидер совершил первый официальный визит в Украину за последние 15 лет.

Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых стороны обсудили путь к деэскалации, а также возможные сценарии окончания войны РФ против Украины.

Сразу после этого премьер Венгрии съездил в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Таким образом он стал первым с апреля 2022 года европейским лидером, посетившим нелегитимного президента РФ.

Официальный Брюссель жестко отреагировал на действия Виктора Орбана, пригрозив ему и Венгрии серьезными последствиями.