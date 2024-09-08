Миссия еще не закончена. Орбан выступил с дерзким заявлением касательно Украины
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Миссия еще не закончена. Орбан выступил с дерзким заявлением касательно Украины

Орбан
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Источник:  Telex

Венгерский лидер Виктор Орбан сообщил, что намерен продолжать свою так называемую миротворческую миссию, в рамках которой он де-факто продвигает путинские нарративы.

Главные тезисы

  • Орбан продолжает лоббировать интересы Путина на международной арене.
  • Он не отказывается от своей миротворческой миссии и заявляет, что она еще не закончена.
  • Позиция Орбана вызвала жесткую реакцию со стороны официального Брюсселя и чревата серьезными последствиями для Венгрии.

Орбан продолжает вмешиваться в ход войны РФ против Украины

По словам приспешника Путина, после своих официальных визитов в Украину и Россию он направил лидерам Евросоюза свой "мирный план", который впоследствии был вынужден обнародовать из-за вытока в СМИ.

Я написал, что если бы мы сделали определенные вещи в начале июля, то могли бы предотвратить эскалацию этого конфликта в следующие два-три месяца. Сейчас, если сравнить ситуацию в начале июля с нынешней, в начале сентября, все гораздо хуже, чем было тогда.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Более того, Виктор Орбан также цинично добавил, что его миротворческая миссия, "кстати, не закончена".

Это де-факто означает, что венгерский лидер проигнорировал призывы Украины и Евросоюза и продолжит продвигать интересы российского диктатора Владимира Путина на международной арене.

Я работал над ней (миссией — ред.) все лето, мы работаем на международном уровне. Появятся новые убедительные инициативы, некоторые из них можно увидеть уже в сентябре. Нужно работать над этим, — заявил премьер-министр Венгрии, однако отказался раскрывать детали.

Что важно знать о "миротворческой миссии" Виктора Орбана

Во время нее венгерский лидер совершил первый официальный визит в Украину за последние 15 лет.

Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых стороны обсудили путь к деэскалации, а также возможные сценарии окончания войны РФ против Украины.

Сразу после этого премьер Венгрии съездил в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Таким образом он стал первым с апреля 2022 года европейским лидером, посетившим нелегитимного президента РФ.

Официальный Брюссель жестко отреагировал на действия Виктора Орбана, пригрозив ему и Венгрии серьезными последствиями.

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