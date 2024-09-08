Миссия еще не закончена. Орбан выступил с дерзким заявлением касательно Украины

Венгерский лидер Виктор Орбан сообщил, что намерен продолжать свою так называемую миротворческую миссию, в рамках которой он де-факто продвигает путинские нарративы.
Главные тезисы
- Орбан продолжает лоббировать интересы Путина на международной арене.
- Он не отказывается от своей миротворческой миссии и заявляет, что она еще не закончена.
- Позиция Орбана вызвала жесткую реакцию со стороны официального Брюсселя и чревата серьезными последствиями для Венгрии.
Орбан продолжает вмешиваться в ход войны РФ против Украины
По словам приспешника Путина, после своих официальных визитов в Украину и Россию он направил лидерам Евросоюза свой "мирный план", который впоследствии был вынужден обнародовать из-за вытока в СМИ.
Более того, Виктор Орбан также цинично добавил, что его миротворческая миссия, "кстати, не закончена".
Это де-факто означает, что венгерский лидер проигнорировал призывы Украины и Евросоюза и продолжит продвигать интересы российского диктатора Владимира Путина на международной арене.
Что важно знать о "миротворческой миссии" Виктора Орбана
Во время нее венгерский лидер совершил первый официальный визит в Украину за последние 15 лет.
Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых стороны обсудили путь к деэскалации, а также возможные сценарии окончания войны РФ против Украины.
Сразу после этого премьер Венгрии съездил в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Таким образом он стал первым с апреля 2022 года европейским лидером, посетившим нелегитимного президента РФ.
Официальный Брюссель жестко отреагировал на действия Виктора Орбана, пригрозив ему и Венгрии серьезными последствиями.
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