У Орбана обвинили Польшу в тайной торговле с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу в лицемерии, утверждая, что она тайно торговля с Россией на миллиарды долларов. Заявление Сийярто на Tranzit Festival опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Венгрия в очередной раз обвинила Польшу в лицемерии

Сийярто раскритиковал лицемерие некоторых стран, в частности Польши, за "тайное продолжение торговли с Россией и публичную критику других за то же".

По его словам, объем торговли Польши с Россией в прошлом году составил шесть млрд евро, включая значительные закупки российских удобрений и продажу фармацевтических препаратов и косметики.

Наши польские братья тихо делают то же, поэтому они не должны критиковать нас за то, что мы говорим об этом открыто и честно. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Он также раскритиковал реакцию Европейского Союза на взрыв трубопровода Nord Stream, назвав его актом "государственно спонсируемого терроризма", если к этому действительно было причастно государство. Он подчеркнул, что любая реакция должна быть пропорциональна серьезности такого нападения.

🇭🇺 FM Szijjártó emphasized that efforts are underway to guarantee the country’s oil supply security in both the short and long term, ensuring continued cooperation with Russia, particularly concerning oil supplies to Hungary and Slovakia.



💥 FM Szijjártó also criticized the… pic.twitter.com/uQaukOpD1l — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) August 24, 2024

Конфликт Венгрии и Польши: что известно

В ходе визита в Румынию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Польша ведет "лицемерную политику", а также изменяет баланс сил в Европе.

Они критикуют нас за отношения с Россией, в то время как сами ведут с ней бизнес через посредников. Я никогда не видел такого лицемерия со стороны государства. Поделиться

Со своей стороны заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является антиевропейской, антиукраинской и антипольской.