У Орбана обвинили Польшу в тайной торговле с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу в лицемерии, утверждая, что она тайно торговля с Россией на миллиарды долларов. Заявление Сийярто на Tranzit Festival опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Венгрии обвинил Польшу в тайной торговле с Россией на миллиарды долларов.
- Венгрия раскритиковала Польшу за лицемерие и нечестность в отношениях с Россией, что привело к напряженности в дипломатических связях.
- Разногласия между Венгрией и Польшей продолжаются, привлекая внимание к их политике в рамках Европейского Союза и отношениям с Россией.
Венгрия в очередной раз обвинила Польшу в лицемерии
Сийярто раскритиковал лицемерие некоторых стран, в частности Польши, за "тайное продолжение торговли с Россией и публичную критику других за то же".
По его словам, объем торговли Польши с Россией в прошлом году составил шесть млрд евро, включая значительные закупки российских удобрений и продажу фармацевтических препаратов и косметики.
Он также раскритиковал реакцию Европейского Союза на взрыв трубопровода Nord Stream, назвав его актом "государственно спонсируемого терроризма", если к этому действительно было причастно государство. Он подчеркнул, что любая реакция должна быть пропорциональна серьезности такого нападения.
🇭🇺 FM Szijjártó emphasized that efforts are underway to guarantee the country’s oil supply security in both the short and long term, ensuring continued cooperation with Russia, particularly concerning oil supplies to Hungary and Slovakia.— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) August 24, 2024
💥 FM Szijjártó also criticized the… pic.twitter.com/uQaukOpD1l
Конфликт Венгрии и Польши: что известно
В ходе визита в Румынию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Польша ведет "лицемерную политику", а также изменяет баланс сил в Европе.
Со своей стороны заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является антиевропейской, антиукраинской и антипольской.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "эгоизм" премьера Венгрии в отношениях с партнерами по Европейскому Союзу покинул страну изолированной и ослабленной.
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