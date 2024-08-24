У Орбана обвинили Польшу в тайной торговле с Россией
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Политика
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У Орбана обвинили Польшу в тайной торговле с Россией

Сийярто
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Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу в лицемерии, утверждая, что она тайно торговля с Россией на миллиарды долларов. Заявление Сийярто на Tranzit Festival опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Главные тезисы

  • Министр иностранных дел Венгрии обвинил Польшу в тайной торговле с Россией на миллиарды долларов.
  • Венгрия раскритиковала Польшу за лицемерие и нечестность в отношениях с Россией, что привело к напряженности в дипломатических связях.
  • Разногласия между Венгрией и Польшей продолжаются, привлекая внимание к их политике в рамках Европейского Союза и отношениям с Россией.

Венгрия в очередной раз обвинила Польшу в лицемерии

Сийярто раскритиковал лицемерие некоторых стран, в частности Польши, за "тайное продолжение торговли с Россией и публичную критику других за то же".

По его словам, объем торговли Польши с Россией в прошлом году составил шесть млрд евро, включая значительные закупки российских удобрений и продажу фармацевтических препаратов и косметики.

Наши польские братья тихо делают то же, поэтому они не должны критиковать нас за то, что мы говорим об этом открыто и честно.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Он также раскритиковал реакцию Европейского Союза на взрыв трубопровода Nord Stream, назвав его актом "государственно спонсируемого терроризма", если к этому действительно было причастно государство. Он подчеркнул, что любая реакция должна быть пропорциональна серьезности такого нападения.

Конфликт Венгрии и Польши: что известно

В ходе визита в Румынию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Польша ведет "лицемерную политику", а также изменяет баланс сил в Европе.

Они критикуют нас за отношения с Россией, в то время как сами ведут с ней бизнес через посредников. Я никогда не видел такого лицемерия со стороны государства.

Со своей стороны заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является антиевропейской, антиукраинской и антипольской.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "эгоизм" премьера Венгрии в отношениях с партнерами по Европейскому Союзу покинул страну изолированной и ослабленной.

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