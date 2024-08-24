В Орбана звинуватили Польщу в таємній торгівлі з Росією
Категорія
Політика
Дата публікації

В Орбана звинуватили Польщу в таємній торгівлі з Росією

Сійярто
Джерело:  online.ua

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Польщу в лицемірстві, стверджуючи, що вона таємно веде торгівлю з Росією на мільярди доларів. Заяву Сійярто на Tranzit Festival опублікував представник угорського уряду Золтан Ковач.

Головні тези:

  • Угорщина звинуватила Польщу в таємній торгівлі з Росією на мільярди доларів.
  • Міністр закордонних справ Угорщини висунув обвинувачення у лицемірстві та нечесності Польщі за її стосунки з Росією.
  • Конфлікт між Угорщиною та Польщею гострішає, прем'єр-міністри критикують один одного.

Угорщина вкотре звинуватила Польщу в лицемірстві

Сійярто розкритикував лицемірство деяких країн, зокрема Польщі, за "таємне продовження торгівлі з Росією і публічну критику інших за те ж саме".

За його словами, обсяг торгівлі Польщі з Росією торік становив шість млрд євро, включно зі значними закупівлями російських добрив і продажем фармацевтичних препаратів і косметики.

Наші польські брати тихо роблять те ж саме, тому вони не повинні критикувати нас за те, що ми говоримо про це відкрито і чесно.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Він також розкритикував реакцію Європейського Союзу на вибух трубопроводу Nord Stream, назвавши його актом "державно-спонсорованого тероризму", якщо до цього дійсно була причетна держава. Він підкреслив, що будь-яка реакція має бути пропорційною серйозності такого нападу.

Конфлікт Угорщини та Польщі: що відомо

Під час візиту до Румунії прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Польща веде "лицемірну політику", а також змінює баланс сил у Європі.

Вони критикують нас за стосунки з Росією, тоді як самі ведуть із нею бізнес через посередників. Я ніколи не бачив такого лицемірства з боку держави.

Зі свого боку заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є антиєвропейською, антиукраїнською та антипольською.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "егоїзм" прем'єра Угорщини у відносинах із партнерами по Європейському Союзу залишив країну ізольованою та ослабленою.

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