В Орбана звинуватили Польщу в таємній торгівлі з Росією

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Польщу в лицемірстві, стверджуючи, що вона таємно веде торгівлю з Росією на мільярди доларів. Заяву Сійярто на Tranzit Festival опублікував представник угорського уряду Золтан Ковач.
Головні тези:
- Угорщина звинуватила Польщу в таємній торгівлі з Росією на мільярди доларів.
- Міністр закордонних справ Угорщини висунув обвинувачення у лицемірстві та нечесності Польщі за її стосунки з Росією.
- Конфлікт між Угорщиною та Польщею гострішає, прем'єр-міністри критикують один одного.
Угорщина вкотре звинуватила Польщу в лицемірстві
Сійярто розкритикував лицемірство деяких країн, зокрема Польщі, за "таємне продовження торгівлі з Росією і публічну критику інших за те ж саме".
За його словами, обсяг торгівлі Польщі з Росією торік становив шість млрд євро, включно зі значними закупівлями російських добрив і продажем фармацевтичних препаратів і косметики.
Він також розкритикував реакцію Європейського Союзу на вибух трубопроводу Nord Stream, назвавши його актом "державно-спонсорованого тероризму", якщо до цього дійсно була причетна держава. Він підкреслив, що будь-яка реакція має бути пропорційною серйозності такого нападу.
🇭🇺 FM Szijjártó emphasized that efforts are underway to guarantee the country’s oil supply security in both the short and long term, ensuring continued cooperation with Russia, particularly concerning oil supplies to Hungary and Slovakia.— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) August 24, 2024
💥 FM Szijjártó also criticized the… pic.twitter.com/uQaukOpD1l
Конфлікт Угорщини та Польщі: що відомо
Під час візиту до Румунії прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Польща веде "лицемірну політику", а також змінює баланс сил у Європі.
Зі свого боку заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є антиєвропейською, антиукраїнською та антипольською.
А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "егоїзм" прем'єра Угорщини у відносинах із партнерами по Європейському Союзу залишив країну ізольованою та ослабленою.
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