Місія ще не закінчена. Орбан виступив з зухвалою заявою щодо України

Угорський лідер Віктор Орбан повідомив, що має намір продовжувати свою так звану миротворчу місію, в межах якої він де-факто просуває путінські наративи щодо війни РФ проти України.
Головні тези:
- Орбан продовжує лобіювати інтереси Путіна на міжнародній арені.
- Він не відмовляється від своєї “миротворчої місії” та заявляє, що вона ще не закінчена.
- Позиція Орбана викликала жорстку реакцію з боку офіційного Брюсселю та загрожує серйозними наслідками для Угорщини.
Орбан продовжує втручатися у хід війни РФ проти України
За словами поплічника Путіна, після своїх офіційних візитів до України та Росії він надіслав лідерам Євросоюзу свій "мирний план", який згодом був змушений оприлюднити через витоки у ЗМІ.
Ба більше, Віктор Орбан також цинічно додав, що його миротворча місія, "до речі, не закінчена".
Це де-факто означає, що угорський лідер проігнорував заклики України та Євросоюзу та продовжить просувати інтереси російського диктатора Володимира Путіна на міжнародній арені.
Що важливо знати про “мирну місію” Віктора Орбана
У її межах угорський лідер здійснив перший офіційний візит до України протягом останніх 15 років.
Він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких сторони обговорили шлях до деескалації, а також можливі сценарії закінчення війни РФ проти України.
Одразу після цього прем’єр Угорщини з’їздив до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Таким чином він став першим із квітня 2022 року європейським лідером, що завітав до нелегітимного президента РФ.
Офіційний Брюссель жорстко відреагував на дії Віктора Орбана, пригрозивши йому та Угорщині серйозними наслідками.
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