Місія ще не закінчена. Орбан виступив з зухвалою заявою щодо України

Угорський лідер Віктор Орбан повідомив, що має намір продовжувати свою так звану миротворчу місію, в межах якої він де-факто просуває путінські наративи щодо війни РФ проти України.

Орбан продовжує втручатися у хід війни РФ проти України

За словами поплічника Путіна, після своїх офіційних візитів до України та Росії він надіслав лідерам Євросоюзу свій "мирний план", який згодом був змушений оприлюднити через витоки у ЗМІ.

Я написав, що якщо б ми зробили певні речі на початку липня, то могли б запобігти ескалації цього конфлікту в наступні наступні два-три місяці. Зараз, якщо порівняти ситуацію на початку липня з нинішньою, на початку вересня, то все набагато гірше, ніж було тоді. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Ба більше, Віктор Орбан також цинічно додав, що його миротворча місія, "до речі, не закінчена".

Це де-факто означає, що угорський лідер проігнорував заклики України та Євросоюзу та продовжить просувати інтереси російського диктатора Володимира Путіна на міжнародній арені.

Я працював над нею( місією — ред.) все літо, ми працюємо на міжнародному рівні. З'являться нові переконливі ініціативи, деякі з них можна буде побачити вже у вересні. Потрібно працювати над цим, — заявив прем’єр-міністр Угорщини, однак відмовився розкривати деталі. Поширити

Що важливо знати про “мирну місію” Віктора Орбана

У її межах угорський лідер здійснив перший офіційний візит до України протягом останніх 15 років.

Він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких сторони обговорили шлях до деескалації, а також можливі сценарії закінчення війни РФ проти України.

Одразу після цього прем’єр Угорщини з’їздив до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Таким чином він став першим із квітня 2022 року європейським лідером, що завітав до нелегітимного президента РФ.